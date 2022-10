"Zagłosuję za odwołaniem Ziobry". Kukiz stawia warunek

– Jeśli PiS nie wprowadzi sędziów pokoju, zagłosuję za odwołaniem Zbigniewa Ziobry – przyznał w poranku radia RMF FM lider Kukiz'15 Paweł Kukiz.

–To, co w sprawie sędziów pokoju proponuje Solidarna Polska, nie jest dla mnie do poparcia – dodał polityk.

Kukiz przyznał też w rozmowie z dziennikarzem, że "jeszcze nie wie, czy będzie startował do Sejmu" w kolejnych wyborach.

Przypomnijmy, że od początku października Kukiz'15, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, wstrzymało współpracę z partią Jarosława Kaczyńskiego w zakresie wspólnych głosowań w Sejmie. To pokłosie właśnie nieuchwalenia forsowanej przez Kukiza ustawy o sędziach pokoju.

Koniec wspólnego głosowania z PiS-em

Lider Kukiz'15-na początku października poinformował, że w przypadku dobrych ustaw, które będzie popierała także opozycja, on również będzie głosował "za".

Polityk wyjaśnił jednocześnie, że w związku z nieuchwaleniem ustawy o sędziach pokoju, głosowania w których PiS-owi zależy na głosach jego formacji, nie będą przez nią wspierane zgodnie z zawartym wcześniej porozumieniem.

Przypomnijmy, że pod koniec września wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta zapowiedział, że "za dwa tygodnie może dojść do spotkania Zbigniewa Ziobry z Pawłem Kukizem". Rozmowy miałyby dotyczyć właśnie wprowadzenia do polskiego porządku prawnego instytucji "sędziego pokoju", co jest jednym ze sztandarowych pomysłów Kukiz'15.

Warunki dalszej współpracy

Jednocześnie lider Kukiz'15 podkreślił, że "do tej pory PiS świetnie wywiązywał się ze zobowiązań – mamy uchwaloną ustawę antykorupcyjną, o konopiach medycznych, włóknistych, bezpośredniej sprzedaży dla rolników, wyrównanie świadczeń dla opiekunów osób niepełnosprawnych".

– Ustawa o sędziach pokoju, wybieranych bezpośrednio przez obywateli, druga sprawa to referendum odwołujące wójta, burmistrza, obniżenie progu, obniżenie progu frekwencyjnego przy referendach merytorycznych i wydłużenie czasu zbierania podpisów – wymieniał, pod koniec września, swoje warunki dalszej współpracy z PiS-em Kukiz.

