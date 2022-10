Złe wiadomości dla premiera Morawieckiego. Fatalne notowania rządu

"W stosunku do ubiegłego miesiąca nastąpił niewielki ubytek osób przychylnie nastawionych do gabinetu Mateusza Morawieckiego, co skutkuje rekordowo wysoką przewagą jego przeciwników nad zwolennikami" – podaje Centrum Badania Opinii Społecznej, prezentując wyniki nowego badania.

twitter

Ankietowani byli pytani o stosunek do rządu premiera Mateusza Morawieckiego.

Jak wskazują wyniki badania, zaledwie 26 proc. ankietowanych jest przychylnie nastawionych do rządzących (spadek o 2 pkt proc. w stosunku do badania z września). Wzrosła natomiast – o 1 pkt proc. – liczba przeciwników rządu, która wynosi obecnie 47 proc.

23 proc. badanych ma obojętny stosunek do rządu.

Badanie zrealizowano w dniach od 3 do 13 października 2022 roku na próbie liczącej 1041 osób (w tym: 58,3 proc. metodą CAPI, 26,1 proc. – CATI i 15,6 proc. – CAWI).

W nowym sondażu Platforma wygrywa z PiS-em

Tymczasem jak wynika z opublikowanego w poniedziałek sondażu pracowni Kantar Public, gdyby wybory odbyły się w najbliższych dniach wygrałoby je ugrupowanie Donalda Tuska.

Zgodnie z wynikiem badania, na pierwszym miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska, z poparciem na poziomie 31 proc. głosów (wzrost o 4 pkt proc. w stosunku do wrześniowego badania). Na drugim miejscu znalazło się natomiast ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego.

Na Prawo i Sprawiedliwość głos chciałoby oddać 28 proc. zdecydowanych wyborców (spadek o 1 pkt proc.)

Trzecie miejsce na podium zajęła Polska 2050 Szymona Hołowni – 10 proc. głosów (wzrost o 2 pkt proc.).

Dalej znalazły się Lewica – 7 proc. głosów i Konfederacja – 5 proc. głosów (spadek o 1 pkt proc.).

Poniżej progu wyborczego uplasowały się Polskie Stronnictwo Ludowe – 4 proc. głosów, Kukiz'15 – 1 proc. głosów i AgroUnia – 1 proc. głosów. 15 proc. badanych nie wie na kogo oddałoby swój głos.

Badanie zostało przeprowadzone metodą CAPI między 14 a 19 października na reprezentatywnej próbie 982 osób.

Czytaj też:

"Ale najpierw chłosta". Hejt i obraźliwe wpisy SikorskiegoCzytaj też:

"Jak ktoś kocha to jest słabszy". Kuriozalna teoria Tuska o Kaczyńskim i Ziobrze