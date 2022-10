"Wydaliśmy na to cichą zgodę". Owsiak przegrywa w sądzie

Zgodnie z wyrokiem Owsiak musi przeprosić Pielę za sugestię, że jej animacja przyczyniła się do zabójstwa prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza oraz, że zawierała treści antysemickie.

Piela wygrywa z Owsiakiem

Obie strony poinformowały w mediach społecznościowych o wyroku.

"Wygrałam proces z J. Owsiakiem! Doszło do naruszenia dóbr osobistych na konferencji pr. 13-4/01/19. Owsiak zawarł bezpodstawne sugestie łączące mnie ze zbrodniami Auschwitz i przyczyną śmierci P. Adamowicza. Animacja NIE miała charakteru antysemickiego. Dziękuję mec. Wdowczykowi i świadkowi M. Kurce. Przeprosiny na antenie TVN (godz. 20 każdy wtorek i czwartek przez kilka tygodni - o ile dobrze zapamiętałam), na portalu Onet Kultura i Newsweek" – napisała Piela na Twitterze.

Z kolei Jerzy Owsiak zamieścił wpis na Facebooku. Lider WOŚP napisał, że wiadomość o przegranym procesie to "grom z jasnego nieba", a jego serce "powoli umiera". Dodał, że musi "przeprosić autorkę plastelinowych opowieści", a wszystko to, co powiedział w swojej obronie, "mogło ją obrazić".

"Są stany ciągłej narracji, które potrafią ranić do żywego. TVP od kilku lat taką narrację opanowało do perfekcji. Nazywamy to szczujnią. Dzień w dzień o tej samej porze. Niestety wydaliśmy na to cichą zgodę. Niewielu z nas mówi NIE na ten potok brudów i łajdactw!" – napisał Owsiak.

Lider WOŚP zapowiedział, że nie uważa sprawy za zakończonej i będzie dalej walczył w sądzie.

"Bede walczył, choć kolejny raz serce przechodzi lodem i zamiera. Będę walczył, bo kiedy wydamy cichą zgodę na tę telewizyjną szczujnię, to już krok do zobojętnienia, które jak betonowy głaz długo będzie nie do ruszenia. I chociażby także po to, aby pokazać, jak ważnym jest to, co robimy razem. Póki ogień w sercu..." – napisał.

Czego dotyczył proces

Animacja, za którą Owsiak pozwał Pielę, została wyemitowana w styczniu 2019 roku. Ten odcinek "Plastusi" był poświęcony Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Po jego emisji pojawiły się oskarżenia o antysemityzm.

W pierwszej scenie animacji autorstwa Barbary Pieli pojawia się postać symbolizująca prezydent Warszawy Hannę Gronkiewicz-Waltz. Najpierw zagląda do pustych skrzyń, a potem sama tworzy lalkę Jurka Owsiaka, która organizuje zbiórkę pieniędzy. Gdy lalka-Owsiak wraca mini-ciężarówką pełną banknotów, na jednym z nich widać gwiazdę Dawida.

– Tam po prostu były treści, których powinniśmy się wszyscy wstydzić. I ci, którzy to lepią, i ci, którzy to emitują. Nie oglądajmy tego! – powiedział Owsiak, argumentując pozew.

