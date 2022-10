Pierwsze drony Bayraktar trafiły do polskiej armii

W maju 2021 r. podpisano umowę na dostawę 4 zestawów bezzałogowych systemów powietrznych klasy MALE Bayraktar TB2. W skład każdego zestawu wchodzi 6 uzbrojonych dronów Bayraktar TB2. Łącznie do Wojska Polskiego trafi 24 BSP. Kontrakt obejmuje także dostawę mobilnych stacji kontroli, radarów SAR, symulatorów oraz zapas części zamiennych.

W ostatnich miesiącach, na terenie Turcji, zrealizowano szkolenia pierwszych instruktorów i użytkowników systemu z 12. Bazy Bezzałogowych Statków Powietrznych w Mirosławcu oraz z Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego w Dęblinie. Kolejnym krokiem na drodze przyjęcia i wprowadzenia na wyposażenie Wojska Polskiego systemu Bayraktar TB2, będą testy odbioru końcowego, które zostaną zrealizowane w najbliższych tygodniach.

Błaszczak: Wykorzystujemy wszystkie możliwości, aby wzmacniać bezpieczeństwo

– Nie ma nowoczesnego wojska bez nowoczesnych dronów. To ważny etap w modernizacji Wojska Polskiego. Rozpoczynamy proces wyposażania wojska w drony. Dynamicznie wzmacniamy zdolności Wojska Polskiego. Dziś pierwsza dostawa dronów Bayraktar. Kolejne systemy będą konsekwentnie wprowadzane do Sił Zbrojnych RP. Wykorzystujemy wszystkie możliwości, żeby Polska była bezpieczna – powiedział szef MON Mariusz Błaszczak, który odwiedził w piątek żołnierzy z 12. Bazy Bezzałogowych Statków Powietrznych w Mirosławcu.

Wicepremier przypomniał, że tureckie drony Polska zamówiła jeszcze przed wojną na Ukrainie. – Wtedy mówiono nam, szczególnie opozycja, że to broń z której nie będziemy mieć korzyści. To co dzieje się na Ukrainie pokazuje, że to my mieliśmy rację. Opozycja likwidowała jednostki i wyprowadzała majątek Wojska Polskiego – podkreślił Błaszczak.