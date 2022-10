"Praktyki sprzeczne z konstytucją". KRS krytykuje decyzję ETPC ws. sędziego Żurka

18 października 2022 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał postanowienie, w którym nakazał polskiemu rządowi wstrzymać rozpoznanie przez Sąd Najwyższy skarg nadzwyczajnych wniesionych przez Prokuratora Generalnego. Skargi dotyczyły wyroków Sądu Okręgowego w Częstochowie oraz Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu. Odnosiły się one do spraw cywilnych pomiędzy sędzią Waldemarem Żurkiem a jego byłą żoną.

Trybunał w Strasburgu zażądał od Polski, aby obie skargi Zbigniewa Ziobry zostały wstrzymane do czasu rozstrzygnięcia dwóch skarg do ETPC złożonych przez jedną ze stron postępowania.

Zdaniem europejskich sędziów, Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego składa się z sędziów powołanych z naruszeniem art. 6 ust. 1 Konwencji, czyli nie stanowi sądu niezawisłego i bezstronnego.

KRS reaguje

W wydanym oświadczeniu Prezydium Krajowej Rady Sądowniczej zdecydowanie sprzeciwia się ingerencji ETPC w polskie prawo, stwierdzając, że wymienione wyżej postanowienie jest "sprzeczne z konstytucją" oraz wykracza poza konwencję.

KRS podkreśla, że polski rząd "nie ma żadnych kompetencji" do wpływania na postępowania sądowe, co obejmuje także możliwość wstrzymywania biegu spraw. Jakiekolwiek próby wpływania na pracę sądów, zauważa KRS, stanowiłoby "oczywiste i rażące naruszenie konstytucyjnej zasady trójpodziału władzy".

Polscy sędziowie stwierdzają także, że postanowienie ETPC wykracza poza zawarte w art. 25 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności umocowanie.

KRS zwróciła się także do premiera Morawieckiego o podjęcie odpowiednich działań na forum międzynarodowym, aby uniknąć podobnych postanowień ETPC w przyszłości.

"Prezydium Krajowej Rady Sądownictwa działając w wykonaniu konstytucyjnego obowiązku stania na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów (art. 186 ust. 1 Konstytucji RP), zgodnie z zasadą trójpodziału władzy jako fundamentem ustroju Rzeczypospolitej Polskiej (art. 10 Konstytucji RP), zwraca się do Rady Ministrów RP jako adresata postanowienia ETPC z dnia 18 października 2022 r., o podjęcie odpowiednich działań na forum Rady Europy w celu niedopuszczenia do praktyk sprzecznych z Konstytucją RP" – podkreślono w oświadczeniu KRS.

