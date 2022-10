Tusk nie stanie do debaty z Morawieckim w TVP. Dosadny komentarz Gmyza

"Dostaliśmy właśnie desperackie zaproszenie dla premiera Tuska do wieczornego programu TVP z udziałem premiera Morawieckiego. Donald Tusk jest gotów na debatę z prawdziwym liderem i prawdziwymi dziennikarzami w prawdziwej telewizji" – poinformował na Twitterze Jan Grabiec. Rzecznik Platformy Obywatelskiej nie podał szczegółów – np. tego, kiedy taka debata miałaby się odbyć, kto miałby ją poprowadzić oraz jaką miałaby mieć formułę.

Deklarację o tym, że Tusk nie stanie do debaty z premierem, w dosadny sposób skomentował dziennikarz "Do Rzeczy" oraz korespondent TVP Cezary Gmyz. "Są dobre środki do czyszczenia metali. Przydatne są też do usuwania zanieczyszczeń ze zbroi. bo jak się wydaje z tym właśnie przypadkiem mamy do czynienia" – ocenił Gmyz.

twitter

Najnowszy sondaż dla DoRzeczy.pl: PiS nadal na prowadzeniu

Najnowszy sondaż poparcia dla polskich partii politycznych dla portalu DoRzeczy.pl przeprowadziła firma Estymator. Pracownia zapytała: "Gdyby w najbliższą niedzielę odbywały się wybory do Sejmu na którą z poniższych partii, bądź koalicji partii, oddał/a/by Pan/i swój głos?".

Na prowadzeniu znajduje się Prawo i Sprawiedliwość (Zjednoczona Prawica) z wynikiem na poziomie 36,4 proc. Oznacza to spadek poparcia w stosunku do poprzedniego badania o 0,7 pkt. proc. Jednocześnie taki wynik dałby formacji Jarosława Kaczyńskiego 208 miejsc w nowej kadencji Sejmu (27 mniej w porównaniu z wyborami parlamentarnymi z 2019 roku).

W sondażu na drugim miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska (Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Zieloni, Inicjatywa Polska) z poparciem 28,3 proc. (+ 0,5 pkt. proc.). Taki wynik oznacza 141 mandatów (więcej o 7). Podium zamyka zaś tym razem Polska 2050. Partia Szymona Hołowni może liczyć na 11,3 proc. poparcia, co oznacza największy wzrost w stawce – o 1,2 pkt. proc. Wynik dałby formacji 49 miejsc w przyszłym Sejmie.

Ponadto, Lewica (Nowa Lewica, Razem) uzyskała 9,8 proc. (- 0,9 pkt. proc.), co dałoby 36 mandatów (mniej o 13 niż w wyborach w 2019 roku). Polskie Stronnictwo Ludowe – Koalicję Polską popiera 7,1 proc. badanych (+ 0,4 pkt. proc.), co daje 21 mandatów (mniej o 9). Natomiast na Konfederację Wolność i Niepodległość (KORWiN, Ruch Narodowy, Korona Polska, Wolnościowcy) chce głosować 5,2 proc. respondentów (- 0,5 pkt. proc.). Taki wynik oznacza 4 mandaty w przyszłym Sejmie, czyli aż o 7 mniej niż w ostatnich wyborach parlamentarnych.

Poza tym, Kukiz'15 może liczyć na 1,5 proc. poparcia (- 0,1 pkt. proc.). Opcję "inne" wskazało 0,4 proc. ankietowanych (+ 0,1 pkt. proc.).