Nielegalna imigracja do Polski. Rekordowa liczba cudzoziemców

We wtorek, 1 listopada 2022 roku rano Straż Graniczna przekazała najnowsze dane z polsko-białoruskiej strefy granicznej za pośrednictwem portalu społecznościowego Twitter.

W ostatni poniedziałek na terytorium Polski próbowało nielegalnie przedostać się z terenu Białorusi 148 obcokrajowców. Byli to między innymi obywatele Syrii, Iraku i Kongo. 148 osób w ciągu jednej doby to rekordowa liczba nielegalnych przejść – zwróciły uwagę media.

Ponadto, funkcjonariusze SG zatrzymali siedem osób, które pomagały nielegalnie przekroczyć polską granicę państwową. Wśród zatrzymanych znaleźli się obywatele Ukrainy, Mołdawii, a także Polski.

Nielegalna imigracja z Białorusi do Polski

Portal bia24.pl podał, iż w całym październiku tego roku polska Straż Graniczna ujawniła około 2,5 tys. prób nielegalnego wejścia do Polski z Białorusi. Zauważono, że Podlaski Oddział Straży Granicznej (POSG) już w poniedziałek informował o zwiększonej liczbie cudzoziemców, próbujących przekroczyć polską granicę wschodnią, w większości na rozlewiskach i rzekach, gdzie nie stoi zapora graniczna.

– Kilka grup cudzoziemców podchodziło pod barierę techniczną, ale szybko zostały zauważone przez polskie patrole i cofnęły się w głąb Białorusi – przekazała mjr Katarzyna Zdanowicz, rzecznik prasowy POSG.

Bariera ochronna na granicy

Na początku października br. polskie władze poinformowały, że zakończono budowę bariery ochronnej na granicy z Białorusią.

Według Straży Granicznej, służby białoruskie nie ustają w organizowaniu nielegalnego przekraczania granicy Unii Europejskiej cudzoziemcom, którzy trafiają do nich z Rosji. Migranci, którzy przekraczają nielegalnie granicę, wcześniej przewożeni są w jej pobliże przez służby reżimu Aleksandra Łukaszenki. Wskazywane są im miejsca, gdzie mogą ją nielegalnie przekroczyć, są instruowani, a także wyposażani w narzędzia służące do pokonania bariery, takie jak nożyce do cięcia concertiny, łopaty i drabiny. Żołnierze i funkcjonariusze białoruscy próbują także przetransportować imigrantów pontonami przez wody graniczne. Pomagają również w pokonywaniu naturalnych przeszkód, takich jak rozlewiska rzek czy tereny bagienne.

