Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o służbie cywilnej

Celem noweli jest uelastycznienie naboru do służby cywilnej w Polsce, a dokładniej: zmiana podstawowej formy aplikowania – z papierowej na elektroniczną oraz wprowadzenie zmian w systemach czasu pracy – podało CIR, cytowane przez ISBnews.pl.

"Rząd chce odbiurokratyzować i uelastycznić nabór do służby cywilnej. Chodzi między innymi o zmianę podstawowej formy aplikowania – z papierowej na elektroniczną. Wprowadzone zostaną także zmiany w systemach czasu pracy, a zasady tworzenia i funkcjonowania komisji dyscyplinarnych będą bardziej elastyczne" czytamy w komunikacie.

Nowela ustawy o służbie cywilnej. Istotne rozwiązania

Najistotniejsze rozwiązania przyjęte w projekcie to: uelastycznienie czasu pracy; wprowadzenie szerszego niż dotychczas katalogu systemów i rozkładów czasu pracy, to jest system zadaniowy, skróconego tygodnia oraz system czasu pracy, w którym praca jest świadczona wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta; składanie dokumentów w formie elektronicznej jako podstawowa forma aplikowania na wolne stanowisko pracy (nadal będzie możliwość składania dokumentów w formie papierowej); możliwość wyłaniania więcej niż pięciu najlepszych kandydatów – proporcjonalnie do liczby stanowisk, na które jest prowadzony nabór (zniesienie ograniczenia dotyczącego liczby stanowisk, na które można ogłosić i prowadzić jeden nabór); zakaz zatrudniania pracowników organów bezpieczeństwa z lat 1944 – 1990.

Ponadto, według nowelizacji, w podstawowym oraz równoważnym systemie czasu pracy ma zmienić się sposób określania długości okresu rozliczeniowego oraz czas jego trwania z tygodni na miesiące. Ma to umożliwić korzystanie z dłuższych okresów rozliczeniowych (z obecnie maksymalnie 8 lub 12 tygodni).

