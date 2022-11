Najpierw "po dobroci", potem pozew? Media: Polska chce pozwać KE

Źródła rządowe informują, że "najpierw będzie prośba do Komisji Europejskiej »po dobroci«, potem pozew do TSUE za naliczanie kar w związku z Izbą Dyscyplinarną" – relacjonuje dziennikarka RMF FM.

Jak ustalił serwis, polskie władze chcą bowiem odzyskać przynajmniej część straconych przez Polskę pieniędzy. Chodzi o środki, która Warszawa straciła po 15 lipca, kiedy weszła w życie tzw. ustawa prezydencka o SN likwidująca Izbę Dyscyplinarną.

Źródła serwisu podają, że zdaniem polskiego rządu nowelizacja wypełnia wytyczne z rzeczenia TSUE i Warszawa będzie przekonywać KE do wstrzymania naliczania kar. – Jeżeli jednak KE będzie obstawać przy swoim zdaniu, to TSUE jest właściwy do rozstrzygnięcia tego sporu – miał usłyszeć dziennikarka RMF FM od przedstawiciela polskich władz.

Polska traci kolejne fundusze z UE

Przypomnijmy, że w ubiegły czwartek (27 października) Polska straciła 30 mln euro z unijnych funduszy – poinformowany w ubiegły piątek media. Komisja Europejska obarczyła Polskę kolejną, siódmą, transzą kar w związku niewykonaniem orzeczenia TSUE w sprawie Izby Dyscyplinarnej SN.

Od momentu nałożenia na Polskę kary, Warszawa straciła już 267 milionów euro. W przeliczeniu daje to stratę w wysokości około 1, 26 mld zł

Szynkowski vel Sęk: Złożymy wniosek o wstrzymanie naliczania kar.

W środę minister ds. europejskich Szymon Szynkowski vel Sęk poinformował, że "w najbliższych dniach" Warszawa złoży wniosek o wstrzymanie naliczania kar dla Polski.

– Uważamy, że ta kary po wejściu w życie ustawy nie powinny być naliczane. Mamy do czynienia z pierwszą oceną przez KE czasu po wejściu w życie tzw. ustawy prezydenckiej – tłumaczył w odpowiedzi polityk. – W najbliższych dniach złożymy wniosek o wstrzymanie naliczania kar. Polska tą ustawą wypełniła swoje zobowiązanie. Mówiąc wprost, kary nie powinny być już naliczane – tłumaczył minister.

Czytaj też:

Kiedy Polska dostanie pieniądze z KPO? Soboń wskazał możliwy terminCzytaj też:

Rzońca: Komisja Europejska szuka pieniędzy, gdzie tylko może