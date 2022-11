Gozdyra znika z anteny Polsat News

Agnieszka Gozdyra prowadzi publicystyczny program "Debata dnia". Teraz jednak na pewien czas dziennikarka znika z anteny, o czym powiadomiła sama na Twitterze, publikując wpis. "Drodzy, w #DEBATADNIA, widzimy się teraz 14 listopada. Przerwa zdrowotna – nic strasznego, sprawa zaplanowana, no i będę Was tu podglądać, a gospodarzem Debaty będzie w tym czasie Grzegorz Kępka" – przekazała Agnieszka Gozdyra.

Życzenia szybkiego powrotu do zdrowia przekazali zarówno koledzy z branży, jak i politycy. "Zdrowia i szybkiego powrotu na antenę" – napisał Artur Dziambor z Konfederacji.

Dziennikarka karierę rozpoczynała w Radiu Kolor, w którym współpracowała m.in. z Wojciechem Cejrowskim. Pracowała w TVP, a obecnie jest związana z Polsat News. Jak sama przedstawia się na Twitterze, jest: Warszawianką. Lubi: "konkret, koty, kryminały. Prowadzić auto. Być w drodze. Nie lubię tłumu. Nie znoszę głupoty".

Studiowała polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu Public relations na SGH.

Niepokojące zdjęcie ze szpitala

Portal se.pl przypomina, że jakiś czas temu Gozdyra zaniepokoiła swoich fanów, publikując zdjęcie ze szpitala.

"Cześć, Twitter. Życie czasem mówi "stop". Nic wielkiego, ale zobaczymy się, mam nadzieję, w poniedziałek o 20. Dziś i jutro w Debata Dnia zastąpi mnie Joanna Wrześniewska-Sieger. Dzięki, Aśka! Trzymajcie kciuki i do zobaczenia" – poinformowała. Do wpisu dodała zdjęcie ze szpitalnego łóżka – widać na nim jej rękę wyłożoną na kołdrę, w rękę wbity jest wenflon, a do niego doprowadzona kroplówka.

