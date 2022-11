Nowa jednostka Wojska Polskiego. Błaszczak podpisał porozumienie

W Kolnie doszło do podpisania umowy przez kierownictwo MON i władze samorządowe. Chodzi o przekazanie nieruchomości dla nowej jednostki wojskowej.

Nowa jednostka

– W Kolnie powstanie jednostka Wojska Polskiego. W mieście znajdzie się infrastruktura dla batalionu w ramach brygady zmotoryzowanej wchodzącej w skład nowo formowanej dywizji, której powstanie zapowiedziałem – poinformował wicepremier Mariusz Błaszczak w trakcie swojego sobotniego wystąpienia. – Zachęcam do podjęcia dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej lub terytorialnej służby wojskowej. To możliwość zdobycia ciekawych doświadczeń, rozpoczęcia kariery w Wojsku Polskim i służby dla bezpieczeństwa naszej ojczyzny – zwrócił się do zgromadzonych szef Ministerstwa Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej.

– Budujemy siłę Wojska Polskiego. Konsekwentnie odnawiamy i tworzymy jednostki wojskowe, wzmacniamy polską armię, bo nowoczesne wojsko to bezpieczna ojczyzna – stwierdził Błaszczak.

Cykl spotkań

W sobotę w Kolnie (województwo podlaskie) odbywa się spotkanie organizowane przez resort obrony narodowej pod tytułem "Nowoczesne wojsko. Bezpieczna Ojczyzna". Jest to cykl wydarzeń w różnych miejscach w kraju, w których powstaną nowe jednostki wojskowe lub do których trafi nowy sprzęt wojskowy.

Zainteresowani służbą w Wojsku Polskim mogą porozmawiać z rekruterami. Podczas pikników swoje oferty prezentują różne jednostki polskiej armii oraz Wojskowego Centrum Rekrutacji. Inicjatywa powstała w ramach akcji MON "#ZostańŻołnierzem".

Służba wojskowa

Dobrowolną zasadniczą służbę wojskową wprowadziła w Polsce Ustawa o obronie Ojczyzny.

Według przyjętych reguł, po odbyciu szkolenia podstawowego ochotnicy składają przysięgę wojskową, stając się żołnierzami w stopniu szeregowego. Następnie można odbyć 11 miesięcy szkolenia specjalistycznego.

