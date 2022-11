Kolejny poseł odchodzi z koła Kukiz’15

O decyzji posła dowiedziała się Interia. Jej powody Tyszka wyłożył w 9-punktowym oświadczeniu.

Kukiz’15 traci kolejnego posła

Dokument został złożony na ręce marszałek Sejmu Elżbiety Witek. Sejmowa reprezentacja Pawła Kukiza będzie zatem teraz liczyć trzech posłów. Z Pawłem Kukizem pozostają już tylko Jarosław Sachajko i Stanisław Żuk.

Jak jednak przypomina Interia, decyzja Tyszki stanowi formalne przypieczętowanie stanu faktycznego. "(…) drogi Tyszki z Kukiz’15 rozeszły się dużo wcześniej - przeszło półtora roku temu. Odkąd fiaskiem zakończyła się współpraca ugrupowania z Polskim Stronnictwem Ludowym, a Kukiz’15 w czerwcu 2021 roku zawarło porozumienie programowe z Prawem i Sprawiedliwością, Tyszka głosował inaczej niż jego koledzy. Strukturalnie pozostawał w kole, ale faktycznie jego kluczowe głosowania można było określić jako niezależne, bo jego głos często był odmienny niż stanowisko koła" – czytamy.

Tyszka: Z PiS beze mnie

W oświadczeniu, do którego dotarła Interia Tyszka pisze, że rezygnacja z członkostwa w Kukiz’15 to dla niego "trudna, ale głęboko przemyślana i pozytywna decyzja". Wyjaśniając powody swojej decyzji wskazuje m.in. na to, że jego celem jest tworzenie alternatywy wobec PiS-u i PO.

"Dziś słyszę, że moi koledzy z koła Kukiz’15 chcą startować w wyborach do Sejmu "pod pewnymi warunkami" z list PiS. No to beze mnie" – tłumaczy poseł, cytowany przez Interię.

Tyszka wspomina też o propozycji objęcia funkcji wicemarszałka Sejmu, jaką miał otrzymać od PiS. Zdradza, że były też inne "intratne" propozycje. Wyjaśnia, że odmówił, ponieważ nie godzi się, aby ktokolwiek dyktował mu, jak ma głosować.

Na razie Stanisław Tyszka pozostanie posłem niezrzeszonym.

Czytaj też:

Politycy Kukiz'15 na listach wyborczych PiS? Sachajko odpowiadaCzytaj też:

"Z lekkim obrzydzeniem". Kukiz o współpracy z PiS