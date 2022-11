Gociek: Radość i dumę z Centrum Pieniądza NBP podzielają setki tysięcy Polaków

Oto pełna wersja laudacji, którą wygłosił Piotr Gociek.

Szanowni i dostojni goście, wszyscy szanowni zebrani goście i przyjaciele „Do Rzeczy”!

Z okazji wręczenia tegorocznej nagrody Strażnik Pamięci w kategorii „instytucja”, chciałbym się podzielić z Państwem kilkoma powodami do radości i jednym powodem do zadumy.

Polska ma własny pieniądz. I śmiem twierdzić, że mimo wszystkich perturbacji wywołanych wojną Rosji przeciw Ukrainie - nienajgorsza to waluta. To powód do radości.

Polska ma własny bank centralny. Narodowy Bank Polski prowadzący suwerenną politykę finansową. To także powód do radości.

Narodowy Bank Polski posiada własne muzeum – choć to słowo nie oddaje sedna rzeczy. Centrum Pieniądza NBP to placówka ekspozycyjno-edukacyjna powstała by opowiedzieć o trudnych dziejach rzeczy, bez której nie ma suwerenności i niepodległości – dziejach pieniądza. Nie tylko polskiego. I dobrze, bo jesteśmy częścią większego świata, częścią większej historycznej tradycji. I to także jest powód do radości.

W 16 salach tematycznych znajdziemy kilka tysięcy cennych eksponatów z kolekcji NBP, urządzenia multimedialne, unikatową scenografię. W tych niezwykłych warunkach można po prostu zwiedzać, ale można i zapisać się na warsztaty edukacyjne, można słuchać wykładów. Za 10 dni opowieść o Stanisławie Karpińskim, pierwszym prezesie Banku Polskiego, wygłosi tam znakomity historyk prof. Wojciech Roszkowski – skądinąd – laureat nagrody Strażnik Pamięci w kategorii „twórca” za rok 2020. Chyba zgodzą się Państwo, że wymieniłem kilka kolejnych powodów do radości.

Tę radość i dumę z Centrum Pieniądza NBP podzielają setki tysięcy Polaków. Od otwarcia placówki w maju 2016 roku odwiedziło ją ponad 330 tysięcy osób. Jest ona w plebiscytach i ankietach uznawana, za jedno z najlepszych w Polsce centrów nauki i edukacji.

Teraz wspomniany powód do zadumy. Centrum Pieniądza NBP nosi od chwili powstania imię jego pomysłodawcy Sławomira S. Skrzypka. To on wymyślił ten projekt, to za jego sprawą od roku 2008 prowadzono prace nad stworzeniem nowej placówki. Ówczesny prezes NBP nie odczekał chwili jego otwarcia. Odebrała go nam tragedia smoleńska.

Chciałbym, by tegoroczna nagroda Strażnik Pamięci w kategorii „instytucja” mogła trafił w ręce Sławomira Skrzypka. Człowieka dobrego, uczynnego, rodzinnego, pracowitego. Patrioty. Niestety nie jest to możliwe.

Ale cieszę się – i tu wracam do powodów do radości – że mogę ogłosić, że trafia ona do Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira S. Skrzypka. Bo ta niezwykła placówka w pełni na to zasługuje. Bo jej sukces to także wielki hołd i prezent dla jej pomysłodawcy. Bo jestem pewien, że w jakiś sposób, przyjmuje ją dziś także sam Sławomir Skrzypek.

Laureatem nagrody STRAŻNIK PAMIĘCI w kategorii „instytucja” ogłaszam więc oficjalnie Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira Skrzypka.