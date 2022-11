PO będzie zbierać podpisy pod ustawą ws. finansowania in vitro

Pod koniec września politycy PO zapowiedzieli skierowanie do Sejmu obywatelskiego projektu dotyczącego refundacji procedury in vitro. Jak powiedziała podczas konferencji prasowej w Senacie była premier Ewa Kopacz, już kilka tysięcy osób podpisało się pod wnioskiem o rejestrację komitetu inicjatywy obywatelskiej w tej sprawie.

Zgodnie z propozycją, minister zdrowia miałby rocznie do dyspozycji 500 mln zł na realizację tego programu zdrowotnego, a osoby ubiegające się o refundację in vitro musiałaby wykazać 12-miesięczny bezskuteczny okres leczenia niepłodności.

Pełnomocnik Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej "Tak dla In Vitro" Agnieszka Pomaska przypomniała z kolei, że w latach 2013-16 dzięki rządowemu programowi wsparcia in vitro w Polsce urodziło się ponad 22 tysiące dzieci. – Rząd PiS zlikwidował ten program i dziś Polska jest jednym z zaledwie pięciu krajów UE, w którym in vitro nie jest refundowane z rządowych pieniędzy – powiedziała parlamentarzystka KO.

Tusk: Mam dobrą wiadomość

Do tematu podczas wtorkowej wizyty w Piasecznie wrócił lider PO.

– Wreszcie pani marszałek Witek wydała zgodę i możemy zbierać podpisy pod inicjatywą PO na rzecz przywrócenia pełnego finansowania procedury in vitro w Polsce. Za kilka dni zaczniemy zbiórkę podpisów, jestem absolutnie przekonany, że te 100 tysięcy podpisów do Świąt zbierzemy i być może uda się przynajmniej ten jeden ponury rozdział rządów PiS-u, jeśli chodzi o nasze rodziny, nasze dzieci, nasze panie, zamknąć – powiedział Donald Tusk.

w swoim wystąpieniu były premier krytykował Jarosława Kaczyńskiego za jego słowa nt. alkoholizmu kobiet. – Mamy dzisiaj u władzy partię mężczyzn, którzy nienawidzą kobiet, a być może partię mężczyzn, którzy się przede wszystkim kobiet boją. To jest kwestia najbardziej strategicznego interesu państwa z jednej strony i mówię tu o dramatycznych statystykach dotyczących demografii – stwierdził.

Czytaj też:

"Hodowla ludzi". Czarnek pozywa Tuska