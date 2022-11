Mur na granicy z Rosją? Polacy nie mają wątpliwości

Jak wskazuje nowy sondaż przeprowadzony przez IBRiS na zlecenie "Rzeczpospolitej", większość Polaków popiera pomysł budowy zapory na granicy polsko-rosyjskiej.

Polacy za budową muru na granicy z Rosją

W badaniu ankietowanym zadano pytanie: "Zapowiedziano, że na granicy z Rosją powstanie zapora z drutu kolczastego przeciwko nielegalnym imigrantom. Jak ocenia pan/pani tę decyzję?".

W odpowiedzi, aż 63,5 proc. badanych poparło pomysł – 27,7 proc. ocenia go "zdecydowanie dobrze", a 35,8 proc. "raczej dobrze". Odmiennego zdania jest 25,3 proc. badanych – 8,7 proc. badanych ocenia go "zdecydowanie źle", a 16,6 proc. "raczej źle".

Odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć" wybrało 11,2 proc. ankietowanych.

Badanie CATI przeprowadzono 4-5 listopada 2022 r. na 1100-osobowej grupie respondentów.

Straż Graniczna naciskała na budowę zapory

Przypomnijmy, że wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak w ubiegłym tygodniu poinformował, że rusza budowa tymczasowej zapory na granicy z obwodem kaliningradzkim. Już trwa budowa ogrodzenia fizycznego, a do końca listopada ma z kolei zostać wyłoniony wykonawca bariery elektronicznej.

Przy budowie zapory wykorzystywane są doświadczenia z budowy podobnej instalacji na granicy z Białorusią. Całość ma być gotowa do końca tego roku.

Na początku listopada mjr Mirosława Aleksandrowicz, rzecznik Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej, potwierdził, że "budowa zapory na granicy z obwodem kaliningradzkim odbywa się na wniosek Straży Granicznej". – Na naszą prośbę. Fizycznie wykonują ją żołnierze Wojska Polskiego" – mówił w rozmowie z portalem i.pl mjr Aleksandrowicz.

Rzecznik zapewniła jednocześnie, że ten odcinek granicy jest już teraz patrolowany 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu, bez względu na warunki atmosferyczne. – I choć obecnie nie dochodzi tam do żadnych incydentów, to zapora będzie dodatkowym elementem służącym funkcjonariuszom Straży Granicznej do ochrony granicy państwowej i granicy zewnętrznej Unii Europejskiej – czytamy.

