Rząd szykuje ważne zmiany. Chodzi o obrót gotówką

Rządzący szykują poważne zmiany. Od 1 stycznia 2024 roku ma zostać zmieniony limit płatności gotówkowych konsumentów. Okazuję się, że taka płatność nie będzie mogła przekraczać kwoty 20 tysięcy złotych. Jeżeli ktoś będzie chciał wydać więcej pieniędzy, będzie zmuszony do płatności w formie bezgotówkowej. Początkowo planowano, aby zmiany wdrożyć już w 2023 roku, ale ostatecznie plany odroczono.

Jeżeli chodzi o płatności gotówkowej między konsumentem a przedsiębiorcą to do tej pory nie obowiązywał żaden limit.

Limit płatności zmieni się również dla samych przedsiębiorców. Limit płatności gotówkowych w transakcjach między przedsiębiorcami będzie wynosić 8 tys. zł brutto – informuje rząd. Obecnie ten limit wynosi 15 tys. zł.

Co jednak zaskakujące, ustawa nie przewiduje kar w przypadku naruszenia postanowień dotyczących obrotu bezgotówkowego. Przedsiębiorca, który zignoruje rządowy zakaz, nie uniknie jednak przykrych konsekwencji, gdyż utraci prawo do wliczenia poniesionego wydatku do kosztów uzyskania przychodów.

Transakcje bezgotówkowe to rozliczenia finansowe dokonywane pieniędzmi w formie znaków cyfrowych, czyli bez użycia gotówki (zalicza się do nich płatność kartą płatniczą, płatność online kartą płatniczą, płatność BLIK, przelew bankowy).

