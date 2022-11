"Jedność i solidarność". Manewry wojsk państw V4, USA i Wielkiej Brytanii

Ćwiczenia odbywają się na poligonie w Nowej Dębie. Ich scenariusz uwzględnia kontekst agresji Rosji na Ukrainę.

– Dzisiaj razem z premierem Słowacji mogliśmy obserwować manewry wojskowe państw Grupy Wyszehradzkiej, wraz z wojskami USA i Wielkiej Brytanii. Te manewry pokazują naszą jedność i solidarność. Te manewry pokazują również, że najsilniejszy sojusz świata, czyli NATO, jest realną siłą, która może się przeciwstawiać wszelkiej agresji. Musimy budować armię tak silną, by nie musiała walczyć – by samą siłą odstraszała wrogów – podkreślił Mateusz Morawiecki podczas briefingu prasowego.

Szef rządu podkreślił, że armia musi się opierać o silną gospodarkę. – Wiemy, że Putin wytoczył działa przeciwko Ukrainie, ale toczy także wojnę ekonomiczną. Zaatakował poprzez działania energetyczne Polskę, Słowację i wszystkie kraje Europy. Nasza wspólna walka, solidarność, ćwiczenia oraz pomoc dyplomatyczna i finansowa dla Ukrainy – to jest gwarancja, że nasz sojusz będzie zapewniał bezpieczeństwo. Razem z żołnierzami amerykańskimi i brytyjskimi prowadzimy jedne ćwiczenia za drugimi – przypomniał premier.

Morawiecki: Zwiększamy wydatki na wojsko

– Polityka naszych poprzedników osłabiała modernizację polskiej armii. Staramy się nadrabiać te wszystkie niedopatrzenia. Dzięki uszczelnieniu finansów publicznych możliwości naprawy polskiej armii wyglądają teraz dużo lepiej. Na modernizację armii wydamy w przyszłym roku nawet 130 mld zł – to 3 do 4 proc. PKB wydatków na zbrojenia. Alternatywą jest to, co widzimy na Ukrainie – pomordowane dzieci i kobiety, zbombardowane miasta. Takiej alternatywy nie chcemy – powiedział Morawiecki.

Ćwiczenia Puma-22 – największe manewry wojsk państw Grupy Wyszehradzkiej

Oprócz żołnierzy z państw V4 biorą w nich udział również wojskowi z Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Łącznie w manewrach będzie szkolić się ok. 1700 żołnierzy, przede wszystkim z wojsk pancernych i zmechanizowanych, którzy będą korzystać z ok. 300 jednostek sprzętu.

Manewry wojskowe odbywają się od 4 do 11 listopada na poligonie w Nowej Dębie.

