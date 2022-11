Projekt ustawy "W obronie chrześcijan" trafił do Sejmu

Teraz projekt ustawy będzie procedowany przez posłów. Ścieżka legislacyjna zakłada, że projekt będzie miał swoje pierwsze czytanie w Sejmie lub na posiedzeniu komisji sejmowej właściwej dla danej problematyki.

– Każdy, kto jest za wolnością, powinien popierać te zmiany, które chcemy wprowadzić do porządku publicznego. Problem polega na tym, że żeby korzystać z tej wolności, to państwo musi dawać do tego warunki. Każda taka osoba musi mieć poczucie bezpieczeństwa i swobody – powiedział w czwartek w Sejmie lider Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro.

W obronie chrześcijan

Projekt nowych przepisów zakłada doprecyzowanie przepisów dotyczących ochrony wolności sumienia i religii. W szczególności zmianom mają podlegać art. 195 i 196 Kodeksu karnego.

W tej chwili karze podlega "złośliwe" przeszkadzanie w wykonywaniu akty religijnego ceremonii. Projekt Solidarnej Polski zakłada wykreślenie określenia "złośliwe", aby można było skuteczniej karać sprawców tego rodzaju incydentów.

Na początku lipca tego roku politycy partii Zbigniewa Ziobry rozpoczęli zbieranie podpisów pod projektem ustawy. Ma ona bowiem charakter obywatelski.

– Jesteśmy zaniepokojeni skalą incydentów. Niestety przerywane są msze święte. Niestety atakowane są symbole religijne, symbole ważne nie tylko dla katolików. Są przecinane krzyże, są przerywane obrzędy, msze święte. My się na to nie zgodzimy i nie godzimy – mówił wtedy Michał Wójcik z Solidarnej Polski.

Z kolei 4 października politycy SP złożyli projekt ustawy w Sejmie.

– Żyjemy w czasach narastającej agresji wobec ludzi, którzy mają wolę i odwagę przyznawać się do swojej wiary, zwłaszcza publicznie. (…) Jeśli porównamy sześć lat od roku 2008 ro roku 2015, to w tym czasie w Polsce prowadzono 163 postępowania karne związane ze sferą naruszenia obszarów wolności religijnych gwarantowanych przez państwo i chronionych przez polski kodeks karny – powiedział wtedy Zbigniew Ziobro.

