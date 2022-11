W przyszłym tygodniu kolejne rozmowy ws. KPO

W środę miało miejsce kolejne spotkanie ministra ds. europejskich Szymona Szynkowskiego vel Sęka z wiceszefową KE Verą Jourovą w tej sprawie.

Jak ustaliła brukselska korespondentka Polskiego Radia, w przyszłym tygodniu Polska będzie kontynuowała rozmowy z Komisją Europejską w sprawie odblokowania pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. W rozmowie z Beatą Płomecką komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski co prawda nie chciał potwierdzić tej informacji, ale wskazał, że dotychczasowe konsultacje można ocenić pozytywnie.

Wojciechowski spotkał się w czwartek z Szynkowskim vel Sękiem. – Jestem w stałym kontakcie z ministrem Szynkowskim, który wykonuje bardzo ważną misję. To idzie w dobrym kierunku i można mieć nadzieję, że finał tych rozmów będzie pomyślny. Interesuję się tym bardzo bo w polskim KPO są ważne fundusze dla rolników - 2,3 mld euro w większości na rozwój przetwórstwa rolnego, a bez rozwoju przetwórstwa nie zapewnimy właściwego rozwoju polskiego rolnictwa, zwłaszcza dla małych i średnich gospodarstw to ważne – wskazał w rozmowie z Polskim Radiem.

Jabłoński: Są naciski na KE, żeby nie wypłacać Polsce pieniędzy

Jak tłumaczył na antenie Radia ZET wiceminister spraw zagranicznych, Komisja Europejska to bardzo trudny partner do rozmów. – Także dlatego, że często mamy do czynienia z różnego rodzaju naciskami politycznymi i wewnątrz KE i z zewnątrz na Komisję, aby nie wypłacić Polsce pieniędzy – podkreślił Jabłoński.

– Natomiast my robimy wszystko, aby doprowadzić do zmiany tej niekorzystnej sytuacji, mam nadzieje, że rozmowy się niedługo pozytywnie zakończą – dodał polityk.

Jabłoński tłumaczył także, że KE ma do Polski szereg pytań dot. rozwiązań funkcjonujących w systemie prawnym, w odpowiedzi na które, Warszawa pokazuje jak funkcjonują regulacje wprowadzone trzy miesiące temu w nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. – Żeby pokazać jak to w tej chwili działa, potrzeba trochę czasu – dodał.

