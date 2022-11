"Bez pouczenia, bez wysłuchania". KRS zabiera głos ws. kary nałożonej przez SN

Informację podał Onet. Jak wskazuje portal, szefowa Krajowej Rady Sądownictwa Dagmara Pawełczyk-Woicka została ukarana grzywną w wysokości 3 tys. zł. Powód? Utrudnianie działań procesowych w Sądzie Najwyższym

"Od lipca przewodnicząca Rady, mimo wniosków sędziego Jerzego Grubby z Izby Karnej SN, nie przesyłała dokumentacji konkursowej sędziego, który niedawno awansował dzięki KRS" – wyjaśnia w rozmowie z serwisem sędzia Michał Laskowski, prezes Izby Karnej w Sądzie Najwyższym.

W stanowisku przewodniczącej KRS, Pawełczyk-Woicka wyraża zdziwienie całą sprawą. Wskazuje, że oburzenie budzi m.in. fakt, że informację o nałożeniu grzywny przekazano najpierw mediom, z pominięciem zainteresowanej.

"Najwyższe zdziwienie budzić musi sama treść postanowienia Sądu Najwyższego, oczywiście bezpodstawna w świetle korespondencji Krajowej Rady Sądownictwa z Sądem Najwyższym, w żadnym miejscu której Przewodniczący KRS nie odmówił ani nie uchylił się od zastosowania się do żądania SN, ale zwrócił się – realizując konstytucyjny obowiązek Krajowej Rady Sądownictwa stania na straży niezawisłości sędziów – o dodatkowe informacje dla nadania udzieleniu Sądowi Najwyższemu żądanej dokumentacji właściwej formuły proceduralnej" – czytamy w komunikacie.

Dalej wskazano, że "Przewodniczący KRS po otrzymaniu odpisu postanowienia i zapoznaniu się z jego uzasadnieniem rozważy wdrożenie stosownych kroków procesowych".

KRS załączyła także do wpisu na Twitterze skan uchwały Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 17 października 2018 r. "w przedmiocie przedstawienia wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na cztery stanowiska sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu, ogłoszone w Monitorze Polskim z 2018 r., poz. 323".

