AgroUnia szykuje alternatywę dla Marszu Niepodległości

– Chcemy trochę odczarować 11 listopada, czyli dzień, który ostatnio kojarzy nam się ze smutnym marszem, kiedy to ludzie w Warszawie raczej chowają się w domach, by nie natknąć się na "świętujących". Zapraszamy do nas, by świętować w normalnej atmosferze – powiedziała w rozmowie z Interią Natalia Żyto, rzecznik prasowy AgroUnii.

W Święto Niepodległości działacze formacji Michała Kołodziejczaka szykują alternatywę dla Marszu Niepodległości. O godz. 15 spotkają się pod pomnikiem Syrenki, by wspólnie świętować ten dzień. Organizatorzy zapewniają, że będzie ciepłe kakao i biało-czerwona wata cukrowa. Pojawi się też tzw. księga skarg, w której każdy będzie mógł zamieścić wpis z informacją, co go boli, czego potrzebuje, jakie ma pomysły na lepszą Polskę.

– Święto Niepodległości to radosne i pozytywne święto. W Polsce jednak nawet taki dzień służy do tworzenia podziałów. Ja się z tym nie zgadzam i będę obchodził Dzień Niepodległości radośnie i do tego namawiam innych, jednocześnie zapraszając ich pod warszawska syrenkę na gorące kakao – powiedział Interii Kołodziejczak.

Sondaż: Jaki jest stosunek Polaków do Marszu Niepodległości?

Ankietowanym przez United Surveys na zlecenie Wirtualnej Polski zadano pytanie: "Czy 11 listopada ulicami Warszawy powinien przejść Marsz Niepodległości organizowany przez środowiska narodowe pod wodzą Roberta Bąkiewicza?".

36,8 proc. respondentów odpowiedziało twierdząco, z czego 18,8 proc. wybrało opcję "zdecydowanie tak", a 19,6 proc. – "raczej tak". Przeciwnego zdania było 47 proc. badanych (10,2 proc. odpowiedziało "raczej nie", zaś 36,8 proc. – "zdecydowanie nie").

Marsz Niepodległości, jak co roku, ruszy 11 listopada z ronda Romana Dmowskiego w Warszawie. Trasa będzie taka sama, co w poprzednich latach. Hasło tegorocznego Marszu Niepodległości to "Silny Naród, Wielka Polska".

