Ks. Jan Sikorski odznaczony Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości prezydent Andrzej Duda podczas uroczystości w Belwederze wręczył odznaczenia państwowe osobom zasłużonym w służbie państwu i społeczeństwu.

Wśród odznaczonych jest ks. Jan Sikorski, kapłan archidiecezji warszawskiej, od 1981 roku duszpasterz internowanych na warszawskiej Białołęce, pierwszy naczelny kapelan Duszpasterstwa Więziennego RP.

Duchowny został odznaczony w uznaniu wybitnych zasług w działalności na rzecz opozycji antykomunistycznej w czasach PRL, za zaangażowanie w dzieło opieki duszpasterskiej nad więźniami w Polsce i działalność społeczną.

Prezydent: Niepodległość nie jest dana raz na zawsze

– Belweder, w którym jesteśmy, widział powstańców listopadowych, widział Polskę wolną i zniewoloną, wielkich przywódców, widział pracującego Marszałka Piłsudskiego; to miejsce wielkiej historii i dumy dla każdego Polaka – mówił na początku uroczystości prezydent.

– Myślę, że dzisiaj, gdyby mogło do nas przemówić z zaświatów wielu bohaterów niepodległości, tych którzy ginęli na różnych frontach po to, by odzyskać wolną, suwerenną i niepodległą Polskę to wielu postaw nie byliby w stanie zrozumieć – podkreślił dalej Duda.

– Przez to, że poczucie w jakimś sensie zagrożenia niebytem własnej ojczyzny, kiedy się ją rzeczywiście ma, zanika, nie myśli się o tym w ogóle. Po prostu jest, a niepodległość nie jest dana raz na zawsze, niepodległość trzeba pielęgnować, o suwerenności trzeba pamiętać, trzeba o niej myśleć, żeby pozostać suwerennym – dodał polityk.

Odznaczenia państwowe dla osób zasłużonych

W trakcie dzisiejszej uroczystości odznaczeni zostali również:

ORDEREM ORŁA BIAŁEGO

·w uznaniu znamienitych zasług dla Rzeczypospolitej Polskiej, za odważne i ofiarne niesienie posługi kapłańskiej w PRL, za wspieranie dążeń wolnościowych i wytrwałe formowanie sumień w duchu wartości chrześcijańskich, za wybitne osiągnięcia naukowe i twórcze



ojciec Jacek SALIJ

pisarz, publicysta, profesor nauk teologicznych, wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

KRZYŻEM WIELKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

·za wybitne zasługi dla Rzeczypospolitej Polskiej, za osiągnięcia w twórczości artystycznej i kształtowanie patriotycznych postaw Polaków



Jan PIETRZAK

artysta estradowy, aktor, piosenkarz, publicysta i satyryk, twórca Kabaretu Hybrydy oraz Kabaretu pod Egidą

KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ ORDERU ODRODZENIA POLSKI

·za wybitne zasługi w działalności na rzecz ochrony, zachowania i popularyzowania polskiego dziedzictwa kulturowego, w tym dorobku polskiego romantyzmu, za wkład w rozwój międzynarodowej współpracy kulturalnej



Adolf JUZWENKO

historyk polskiego ruchu niepodległościowego oraz badacz dziedzictwa historycznego Rzeczypospolitej Obojga Narodów, wieloletni dyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

·za wybitne zasługi dla rozwoju morskiej edukacji i gospodarki, za osiągnięcia w pracy naukowo–dydaktycznej



Józef LISOWSKI

polski naukowiec, profesor nauk technicznych, specjalista w zakresie elektroautomatyki okrętowej

·za wybitne zasługi w działalności społecznej, za pielęgnowanie pamięci o najnowszej historii Polski



Czesław NOWAK

Prezes Stowarzyszenia „Godność”, upamiętniającego historię opozycji demokratycznej w czasach PRL, w szczególności w regionie gdańskim, represjonowany w okresie stanu wojennego

·za wybitne zasługi dla rozwoju nauki polskiej, za osiągnięcia w pracy badawczo–dydaktycznej oraz popularyzowanie wiedzy historycznej



Janusz ODZIEMKOWSKI

historyk, wykładowca akademicki, członek Rady Muzeum przy Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku

·za wybitne zasługi dla rozwoju polskiej gospodarki i przedsiębiorczości, za działalność filantropijną i charytatywną



Jan SZYNAKA

przedsiębiorca, współwłaściciel i prezes firmy meblarskiej, działacz charytatywny i społeczny

·za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju i unowocześniania systemu zabezpieczenia społecznego w Polsce, za osiągnięcia w działalności naukowej



Gertruda UŚCIŃSKA

prawnik i politolog, profesor nauk społecznych, od 2016 roku prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

·za wybitne zasługi w działalności społeczno–kombatanckiej, za pielęgnowanie pamięci o najnowszej historii Polski



Zygmunt MIESZCZAK

żołnierz Armii Krajowej, pseudonim „Tadek”, po wojnie członek organizacji antykomunistycznej „Zawiszaków”, uczestnik akcji na więzienie UB w Kuklówce, skazany na 2 lata i 8 miesięcy więzienia, Kanclerz Orderu Krzyża Niepodległości

Za zasługi dla Niepodległej

MEDALEM STULECIA ODZYSKANEJ NIEPODLEGŁOŚCI

·Robert FIRMHOFER

historyk filozofii, dziennikarz, popularyzator nauki, dyrektor Centrum Nauki Kopernik w Warszawie

·Łukasz GOLEC

Paweł GOLEC

bracia Łukasz i Paweł Golcowie, muzycy i kompozytorzy, twórcy i liderzy grupy muzycznej Golec uOrkiestra.

Czytaj też:

Duda: Niepodległość nie jest dana raz na zawszeCzytaj też:

Morawiecki: Dzięki niepodległości możemy planować przyszłość na własnych zasadach