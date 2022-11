Policja zatrzymała współorganizatora wrocławskiego Marszu Niepodległości

O sprawie poinformował Łukasz Dutkowiak z dolnośląskiej policji, na którego powołał się portal polsatnews.pl. Jak przekazano, "czynności są obecnie kontynuowane".

– Policjanci, mając na uwadze bieżące ustalenia i informacje o mogących wystąpić zagrożeniach, na podstawie art. 15 punkt 1 ustęp 3 Ustawy o Policji, podjęli decyzję o zatrzymaniu Jacka M – powiedział Dutkowiak w rozmowie z gazetawroclawska.pl.

Jacek M. zatrzymany

W przeszłości Jacek M. był skazany za "nawoływanie do nienawiści" oraz "głoszenie haseł rasistowskich i homofobicznych". Chodziło o publiczne znieważanie na tle różnic narodowościowych i wyznaniowych. Sprawa dotyczyła słów, jakie padły pod adresem osób narodowości żydowskiej i ukraińskiej. W sposób szczególny dotyczyło to wypowiedzi, w której były ksiądz stwierdził: "To, że synagogi mogą tutaj stać, na naszej, polskiej ziemi, we Wrocławiu; to, że Dutkiewicz [Rafał; były prezydent Wrocławia – przy red.] i Żydzi mogą się w nich upajać talmudyczną nienawiścią, to jest tylko wynik naszej tolerancji, graniczącej z brakiem roztropności".

We wrześniu 2021 roku M. został skazany przez Sąd Okręgowy we Wrocławiu na rok ograniczenia wolności poprzez nieodpłatne wykonywanie prac na cele społeczne w wymiarze 30 godzin w miesiącu. Działacz nazwał proces "stalinowskim cyrkiem".

Marsz we Wrocławiu

Jak informuje portal gazetawroclawska.pl, Marsz Niepodległości we Wrocławiu wyruszył w piątek około godz. 17:00 spod Dworca Głównego. W pochodzie z okazji Święta Niepodległości udział bierze 3-4 tys. osób. Zakończenie wydarzenia planowane jest na godz. 20:00. Nad bezpieczeństwem czuwają liczne siły policyjne.

Uczestnicy marszu skandują hasła, takie jak "raz sierpem, raz młotem czerwoną hołotę" czy "Polska dla Polaków". Hasło tegorocznej manifestacji to: "Polak w Polsce gospodarzem".

