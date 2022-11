Kolejny niespokojny dzień na granicy z Białorusią. SG publikuje raport

Straż Graniczna poinformowała w niedzielę, że poprzedniego dnia odnotowano łącznie 88 prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. Zatrzymani zostali m.in. obywatele Iraku, Iranu, Somalii, Ghany, Ruandy i Gambii.

W piątek na polskie terytorium usiłowały się nielegalnie przedostać 124 osoby, również z rozmaitych państw afrykańskich i azjatyckich. W czwartek takich prób odnotowano 89.

Nie uciekinierzy z Afganistanu

Ludzie kierowani w stronę polskiej granicy zwożeni są przez reżim Aleksandra Łukaszenki z najróżniejszych państw. Wbrew twierdzeniem rozmaitych środowisk lewicowych okazało się, że nie mamy do czynienia z uciekinierami z Afganistanu, opuszczającymi to państwo z powodu ponownego ustanowienia tam reżimu Talibów po wycofaniu się wojsk Amerykańskich i sojuszniczych.

Imigranci pochodzą z najróżniejszych krajów Afryki czy Bliskiego Wschodu. Przykładowo 8 lipca byli to obywatele Egiptu, Indii oraz Iraku. Z kolei 26 czerwca Straż Graniczna powstrzymała obywateli Togo, Erytrei i Maroka. 25 maja na terytorium Polski próbowało nielegalnie przedostać się z Białorusi 20 osób. Byli to m.in obywatele Jemenu, Egiptu i Iraku.

W niedzielę 15 maja na polskie terytorium próbowało nielegalnie przedostać się z 27 cudzoziemców. W grupie tej byli między innymi obywatele Tunezji i Konga. Z kolei w sobotę 7 maja na terytorium Polski próbowali nielegalnie przedostać się m.in. obywatele Mali i Kuby. 28 września SG zatrzymała 60 nielegalnych imigrantów, w tym obywateli Etiopii, Egiptu, Jemenu, Wybrzeża Kości Słoniowej oraz Iraku.

Bariera ochronna na granicy

Na początku października br. polskie władze poinformowały, że zakończono budowę bariery ochronnej na granicy z Białorusią.

Według Straży Granicznej, służby białoruskie nie ustają w organizowaniu nielegalnego przekraczania granicy Unii Europejskiej cudzoziemcom, którzy trafiają do nich z Rosji. Migranci, którzy przekraczają nielegalnie granicę, wcześniej przewożeni są w jej pobliże przez służby reżimu Aleksandra Łukaszenki. Wskazywane są im miejsca, gdzie mogą ją nielegalnie przekroczyć, są instruowani, a także wyposażani w narzędzia służące do pokonania bariery, takie jak nożyce do cięcia concertiny, łopaty i drabiny. Żołnierze i funkcjonariusze białoruscy próbują także przetransportować imigrantów pontonami przez wody graniczne. Pomagają również w pokonywaniu naturalnych przeszkód, takich jak rozlewiska rzek czy tereny bagienne.

