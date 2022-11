Myślenice: Atak nożownika podczas wizyty biskupa

O sprawie jako pierwsze poinformowało radio RMF FM. Podczas oficjalnej wizyty kanonicznej biskupa Roberta Chrząszcza doszło do zaatakowania kierowcy hierarchy.

Atak na kierowcę

Mężczyzna została napadnięty podczas wysiadania z auta. Wtedy napastnik podbiegł do niego i zadał mu kilka ciosów nożem. Jak donosi RMF FM, stan kierowcy jest ciężki. Mężczyzna jest w tej chwili operowany. Biskup Chrząszcz nie odniósł żadnych obrażeń.

Policja szuka w tej chwili napastnika. Jak informują media, funkcjonariusze znają jego tożsamość. To 30-letni mieszkaniec powiatu myślenickiego.

"Ranny trafił do szpitala w poważnym stanie, z poważnymi obrażeniami. W tym momencie trwają ustalenia i zakrojone na szeroką skalę poszukiwania sprawcy zdarzenia" – przekazało Interii biuro prasowe Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

– To był atak podczas oficjalnej wizyty biskupa. Nie zgadzamy z tym. To atak na Kościół, który wpisuje się w obecne ataki na Kościół w Polsce – przekazał w rozmowie z portalem Interia.pl dyrektor biura prasowego archidiecezji krakowskiej ks. Łukasz Michalczewski.

O sprawie pisał także w mediach społecznościowych ks. Daniel Wachowiak. Kapłan nie stronił od mocnych słów.

"Co za podłość. Nożownik zaatakował dzisiaj kierowcę biskupa Chrząszcza. Trwało nabożeństwo. Kierowca udał się do auta i tam został skrzywdzony. Sprawca złapany. Poczekajmy na wyniki badania powodów tego haniebnego czynu. Sprawca znany policji, ale zapędziłem się we wpisie. Nie wiem, czy jest już złapany. Trwał za nim pościg. Módlmy się za kierowcę biskupa" – napisał ksiądz na Twitterze.

