W poniedziałek Centralne Biuro Śledcze Policji podało, że, wraz z funkcjonariuszami Krajowej Administracji Skarbowej, dotarło do informacji, według której na terenie Płońska miał znajdować się skład z nielegalnym towarem. W wyniku podjętych działań polskie służby zlikwidowały magazyn nielegalnych papierosów bez polskich znaków akcyzy.

W sumie funkcjonariusze przejęli ponad 21,5 mln sztuk wyrobów tytoniowych, które są warte blisko 16 mln zł. Służby zaznaczają, że dopuszczenie na rynek takiej ilości towaru doprowadziłoby do dużych strat finansowych dla państwa.

Jak podaje CBŚP, "gdyby taka ilość nielegalnych papierosów trafiła na polski rynek bez uiszczenia opłat podatku VAT, akcyzy i cła, Skarb Państwa byłby narażony na uszczuplenia wynoszące prawie 26 mln zł".

Zarzuty dla zatrzymanych

W komunikacie Centralnego Biura Śledczego Policji poinformowano, że w wyniku przeprowadzonej akcji zatrzymano łącznie 8 osób.

"U zatrzymanych funkcjonariusze zabezpieczyli dwa samochody typu SUV o łącznej wartości 330 tys. zł oraz równowartość ponad 16 tys. zł w różnej walucie" – przekazano.

Sprawę nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Płońsku w województwie mazowieckim. Podejrzanym przedstawiono zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz paserstwa akcyzowego. Sąd, na podstawie zebranego materiału dowodowego, podjął decyzję o zastosowaniu środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztu wobec wszystkich zatrzymanych osób.

Kolejna akcja służb

To kolejna wspólna akcja służb. W październiku CBŚP poinformowało, że we współpracy z KAS doprowadziło do zatrzymania osób, biorących udział w tzw. mafii VAT-owskiej.

Centralne Biuro Śledcze Policji podało wówczas, iż mafijny proceder polegał na fikcyjnym obrocie towarami w ramach międzynarodowych dostaw za pośrednictwem podmiotów gospodarczych, które następnie dokonywały ich sprzedaży na terenie kraju, "nie ujawniając przedmiotu opodatkowania podatkiem od towarów i usług, bądź składając poświadczające nieprawdę deklaracje i powodując w ten sposób uszczuplenia na szkodę Skarbu Państwa".

