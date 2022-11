Media: Wieczorem pilna narada partii Ziobry

Wieczorem odbędzie się spotkanie władz Solidarnej Polski w sprawie działań premiera – poinformował portal Onet.

Podstawowym przedmiotem sporu są relacje z Brukselą, w tym środki z KPO. Przypomnijmy, że przewodnicząca KE zaakceptowała polski Plan na początku czerwca. Jednak od tego czasu Polska nie otrzymała ani jednego euro. KE domaga się od Warszawy realizacji "kamieni milowych". Największy spór budzi kwestia sądownictwa. Mimo likwidacji Izby Dyscyplinarnej SN, czego żądała Komisja, unijni decydenci oczekują głębszych zmian.

"Katastrofa strategii premiera"

– Premier mówił, że pieniądze nie są zagrożone, tymczasem wciąż nie mamy funduszy z KPO. Szef rządu zgodził się na szantaż finansowy ze strony Unii Europejskiej. Na dodatek naszym zdaniem kamienie milowe mogą być dowolnie interpretowane przez Komisję Europejską, a przez to płatności mogą być wstrzymywane według widzimisię Brukseli. To jest katastrofa strategii premiera. Ostrzegaliśmy przed tym – mówi Onetowi anonimowy polityk Solidarnej Polski.

Warto przypomnieć, że posłowie SP, choć należą do klubu parlamentarnego PiS, głosowali przeciwko ratyfikacji ustawy o Funduszu Odbudowy, co było krokiem koniecznych do uruchomienia pozyskania pieniędzy z KPO.

Serwis wskazuje, że podczas wieczornego spotkania działacze partii Zbigniewa Ziobry chcą też wracać do decyzji premiera z grudnia 2020 r., który na szczycie Rady Europejskiej zgodził się na realizację programu zielonej rewolucji Fit For 55. Według Solidarnej Polski "oznacza to likwidację górnictwa i drastycznie wpływa na ceny energii".

Wraca temat Polskiego Ładu

To jednak nie koniec. "Solidarna Polska chce też wytknąć szefowi rządu chaos w finansach publicznych wywołany Polskim Ładem, który miał być sztandarowym programem gabinetu Mateusza Morawieckiego. Ludzie Zbigniewa Ziobry przekonują, że podobne rozmowy na temat skuteczności szefa rządu toczyły się na posiedzeniu ścisłych władz PiS we wrześniu, zatem oni też mają prawo rozmawiać na ten temat" – czytamy.

Narada partii szefa MS odbędzie się w kontekście zapowiedzianego przez PO zgłoszenia wniosku o odwołanie Zbigniewa Ziobry ze stanowiska.

