Eksplozja w Przewodowie. Śledztwo pod osobistym nadzorem Prokuratora Krajowego

Pierwsze wiadomości o wybuchu na Lubelszczyźnie pojawiły się około godziny 16:00. W związku z sytuacją, premier Mateusz Morawiecki w trybie pilnym zwołał posiedzenie komitetu do spraw bezpieczeństwa. Władze zaapelowały o wstrzymanie się z podawaniem niesprawdzonych informacji.

"Poleciłem Prokuratorowi Krajowemu objęcie osobistym nadzorem śledztwa w sprawie eksplozji rakiety i śmierci dwóch polskich obywateli. Na miejscu od kilku godzin pracuje zespół prokuratorów wraz z nadzorowanymi przez nich służbami i biegłymi" – napisał Zbigniew Ziobro we wtorek około godziny 23:30 na portalu społecznościowym Twitter.

twitter

Oficjalne informacje ws. eksplozji w Przewodowie

Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera i rzecznik prasowy rządu Piotr Müller wystąpili we wtorek po godzinie 22:00 na specjalnej konferencji prasowej w sprawie eksplozji w Przewodowie. – W powiecie hrubieszowskim doszło do eksplozji, która doprowadziła do śmierci dwóch obywateli Polski. W tej chwili na miejscu przebywają służby, które wyjaśniają sytuację (...). Wdrożono odpowiednie procedury. Zdecydowano się podwyższyć gotowość niektórych jednostek bojowych i innych służb na terytorium kraju – wyjaśnił Müller i przekazał, że rząd weryfikuje możliwość uruchomienia artykułu 4. NATO.

– Weryfikujemy przesłanki wykorzystania artykułu 4. Paktu Północnoatlantyckiego, czyli konsultacji wszystkich członków NATO. Jesteśmy w bardzo intensywnym kontakcie ze wszystkimi sojusznikami. Spodziewamy się rozmów ze stroną amerykańską. Jestem w stałym kontakcie z doradcą do spraw bezpieczeństwa prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena – Jake'em Sullivanem – oznajmił z kolei Siewiera. – Każdy komunikat wymaga dużej ostrożności, stąd też ograniczamy się do przekazanej informacji – dodał.

Czytaj też:

Prezydent zwołuje posiedzenie Rady Bezpieczeństwa NarodowegoCzytaj też:

Rozmowy Andrzeja Dudy z prezydentami USA i Ukrainy