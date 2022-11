Prezydent Litwy: Polska zawnioskuje o aktywację art. 4 NATO

Przypomnijmy, że we wtorek we wsi Przewodów w powiecie hrubieszowskim (woj. lubelskie) doszło do eksplozji, w wyniku której życie straciły dwie osoby. MSZ poinformowało, że na terytorium Polski spadł pocisk produkcji rosyjskiej.

Gitanas Nauseda poinformowała ponadto, że Litwa całkowicie popiera Polskę. Co więcej jego kraj ma wnioskować o rozmieszczenie obrony przeciwlotniczej na granicy polsko-ukraińskiej – informuje agencja Reutera.

Nauseda zapewnił jednak, że wybuch rakiety w Przewodowie nie wpływa na poziom zagrożenia na Litwie.

Uruchomienie artykułu 4 nie oznacza zaangażowania militarnego innych państw NATO, tylko oznacza sygnał ze strony Sojuszu, że sprawa jest traktowana poważnie.

Reakcja Kremla

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział CNN, że nie ma żadnych informacji o wtorkowym "incydencie we wschodniej Polsce".

Wcześniej Ministerstwo Obrony Rosji przekazało, że rosyjskie wojsko nie przeprowadziło żadnych ataków na polsko-ukraińską strefę przygraniczną.

W związku z wspomnianymi wydarzeniami, we wtorek minister Zbigniew Rau wezwał do MSZ ambasadora Federacji Rosyjskiej Siergieja Andriejewa. Jak przekazał resort, w trakcie spotkania polskie władze wyraziły żądanie niezwłocznego przekazania szczegółowych wyjaśnień.

AP: W Polsce spadł pocisk wystrzelony przez Ukrainę

Tymczasem według najnowszych doniesień agencji Associated Press (która powołuje się na trzech amerykańskich urzędników), wstępne oceny wskazują, że w Polsce spadł pocisk wystrzelony przez siły ukraińskie w kierunku nadlatującej rakiety rosyjskiej.

Podczas wtorkowego ataku rakietowego na Ukrainę wojska rosyjskie wystrzeliły rekordową liczbę ok. 100 rakiet. Był to najbardziej zmasowany ostrzał od 24 lutego, czyli dnia rozpoczęcia inwazji.

W związku z tragedią w Przewodowie premier Mateusz Morawiecki zwołał we wtorek, w trybie pilnym, Komitet Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych.

