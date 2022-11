Prezydent Duda: Nie mamy żadnych dowodów, że rakietę wystrzeliła strona rosyjska

– Wczoraj na większe ośrodki miejskie na Ukrainie spadły rakiety. Ukraina broniła się. Mieliśmy do czynienia z poważnym starciem wywołanym przez Rosję – mówił po spotkaniu w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego prezydent Andrzej Duda.

– To co się stało, nie było działaniem intencjonalnym. To nie była rakieta wymierzona wycelowana w Polskę, w istocie więc, to nie był atak na Polskę – tłumaczył polityk.

Wybuch w Przewodowie to wypadek?

– Pytanie zasadnicze brzmiało jaka to była rakieta, najprawdopodobniej była to rakieta produkcji rosyjskiej, prawdopodobnie wyprodukowana w latach 70. rakieta typu S300 – tłumaczył dalej Duda.

– Kolejny zasadnicze pytanie brzmiało, kto był odpowiedzialny za wystrzelenie tej rakiety. Nie mamy w tej żadnych dowód na to, że była to rakieta wystrzelona przez stronę rosyjską – podkreślił prezydent.

– Natomiast wiele wskazuje na to, że była to rakieta służąca obronie przeciwrakietowej, została użyta przez siły obrony ukraińskie – dodał.

Jak tłumaczył polityk, ukraińska obrona przeciwlotnicza wystrzeliwała rakiety w różnych kierunkach i "jest wysoce prawdopodobne, że jedna z nich spadła na terytorium Polski".