Surowsze kary dla przestępców. Sejm zadecydował ws. dużego pakietu zmian Ziobry

Sejm odrzucił sprzeciw senatorów stosunkiem głosów 229 do 206, przy 10 głosach wstrzymujących się. Tym samym duży pakiet reform KK czeka już tylko na podpis prezydenta Andrzeja Dudy.

Zadowolenia z decyzji posłów nie kryli politycy Solidarnej Polski. Sebastian Kaleta, wiceminister sprawiedliwości w serii wpisów w mediach społecznościowych wskazał na najważniejsze zmiany, jakie wprowadza przyjęta w środę nowelizacja.

Zaostrzenie kar

Kaleta pisze m.in. o zaostrzeniu kar dla sprawców najcięższych przestępstw. Wprowadzono karę bezwzględnego dożywocia (bez możliwości ubiegania się o przedterminowe zwolnienie). Nowe przepisy likwidują także widełki 15-25 lat na rzecz wymiaru do 30 lat.

Co jeszcze zmieni się w Kodeksie Karnym? Podwyższono dolną granicę kary dla multirecydywistów. Zaostrzono kary dla sprawców przestępstw seksualnych (za gwałt na dziecku zamiast dotychczasowych 3-15 lat, będzie groziło od 5 do 30 lat pozbawienia wolności, zgwałcenie z ciężkim uszczerbku na zdrowiu: z 2-12 lat do 5-30 lat albo dożywocie) oraz dla sprawców szeregu innych przestępstw na tle seksualnym.

Podwyższono karę więzienia z 12 do 15 lat za rozbój, a do 20 lat – za rozbój z użyciem broni. Zwiększeniu górnej granicy kary z 15 do 20 lat ulegnie również przestępstwo umyślnego spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Duże zmiany czekają także kierowców. Nowelizacja zakłada konfiskatę auta dla kierujących pojazdem pod wpływem alkoholu powyżej 1,5 promila.

Wprowadzono także kwalifikację dla szeregu nowych przestępstw: zlecenie zabójstwa (2-15 lat), uchylanie się od naprawienia szkody (3 miesiące - 5 lat), wymuszenie poprzez szantaż (1-10 lat, dzisiaj inny typ max 3 lata). Zmiany w przepisach pozwolą także surowiej karać skazanych za afery gospodarcze oraz łapówki

Program Solidarnej Polski

Jak napisał Kaleta na Twitterze, zaproponowane zmiany odzwierciedlają program Solidarnej Polski. Zaostrzenie przepisów to efekt prac Ministerstwa Sprawiedliwości na czele z jego szefem Zbigniewem Ziobrą oraz wiceministrem Marcinem Romanowskim.

"Prawo musi surowo karać sprawców najcięższych przestępstw, nacisk na resocjalizację (reforma więziennictwa i program #PracaWięźniów) na sprawców tzw. pospolitych" – napisał Kaleta i dodał, że nowelizacja napotkała jednak duży opór polityków opozycji.

"Oczywiście front łagodnego podejścia do wszystkich wyżej wymienionych zagadnień był bardzo silny, połączył całą opozycję (w tym Konfederację), ale Zjednoczona Prawica kolejny raz przełamała ten opór!" – czytamy na twitterowym koncie wiceministra

