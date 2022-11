Funduszy unijnych na drogi będzie mniej niż w poprzedniej perspektywie

W środę wiceminister funduszy Małgorzata Jarosińska-Jedynak przedstawiła w Sejmie informację na temat stanu negocjacji z Komisją Europejską krajowych i regionalnych programów operacyjnych dotyczących infrastruktury w perspektywie finansowej na lata 2021-2027.

Mniej na inwestycje drogowe

„Zakładam, że pierwsze konkursy na środki UE na lata 2021-2027 będą rozpisane na przełomie I i II kw. przyszłego roku” - powiedziała.

Jarosińska-Jedynak szczegółowo przedstawiła obszary wsparcia oraz alokacje dla poszczególnych grup inwestycji infrastrukturalnych w okresie 2021-2027.

Wiceszefowa MFiPR zwróciła m.in. uwagę, że pula unijnych środków na infrastrukturę drogową zarówno w programach krajowych jak i regionalnych „została mocno ograniczona przez Komisję Europejską, więc infrastruktura drogowa będzie realizowana na znacznie mniejszą skalę niż to miało miejsce w perspektywie 2014-2020”.

„Alokacja we wszystkich programach regionalnych na infrastrukturę drogową i tabor to 5,5 mld euro. Wsparcie mobilności w miastach i obszarach funkcjonalnych 1,9 mld euro. Natomiast wsparcie transportu poza siecią TEN-T to 3,6 mld euro” – powiedziała posłom Jarosińska-Jedynak.

Wiceminister dodała, że w przypadku inwestycji drogowych zlokalizowanych poza siecią TEN-T wsparcie będzie ograniczone wyłącznie do inwestycji priorytetowych pod kątem zapewnienia niezbędnych połączeń transportowych, rozwoju transportu publicznego, działań związanych ze zrównoważoną mobilnością miejską, ale również poprawą ruchu drogowego lub wyprowadzenia ruchu z miasta.

Programy lokalne

Z kolei w przypadku dróg lokalnych - gminnych i powiatowych, wsparcie unijne będzie ograniczone tylko i wyłącznie do inwestycji, które mają charakter dostępowy.

„Będą musiały spełniać jeden z warunków: stanowić brakujące połączenie do sieci TEN-T, do przejść granicznych, do terminali intermodalnych, do centrów logistycznych, terenów inwestycyjnych lub innych gałęzi transportu” – wyjaśniła Jarosińska-Jedynak.

Wiceminister poinformowała też, że ramach programów regionalnych wspierane będą m.in. działania w zakresie poprawy stanu i ilości zasobów wodnych. Jak zaznaczyła, chodzi zarówno o rozwój infrastruktury kanalizacji sanitarnej, oczyszczalnie ścieków, a przede wszystkim o efektywne gospodarowanie wodą pitną i ograniczaniem jej strat.

„Na infrastrukturę wodno-kanalizacyjną w ramach wszystkich programów regionalnych przeznaczono 745 mln euro” – powiedziała Jarosińska-Jedynak.

W ramach programów regionalnych przewidziano też wsparcie infrastruktury związanej z gospodarką odpadami. Wiceminister tłumaczyła, że chodzi o inwestycje związane m.in. z budową PSZOK-ów, modernizacją instalacji komunalnych do przetwarzania odpadów resztkowych, ale również infrastrukturą do zwiększania odzysku surowców i ponownego ich użycia. Jak dodała, na tego typu przedsięwzięcia we wszystkich programach regionalnych zaplanowano 322 mln euro.

Z kolei 480 mln euro w ramach programów regionalnych zostało skierowane na infrastrukturę związaną z ochroną przyrody i różnorodności biologicznej.

Na działania związane z adaptacją do zmian klimatu w programach regionalnych przewidziano 1 mld euro. Jak wyjaśniła wiceszefowa MFiPR chodzi o projekty, które będzie zapobiegać i zabezpieczać przed powodziami lub przeciwdziałać suszy, a więc m.in. związane z budową wałów przeciwpowodziowych, suchych zbiorników, a także małej retencji, odtwarzaniem naturalnych ekosystemów oraz gospodarką wodami opadowymi.