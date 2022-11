F-16 eskortowały polskich piłkarzy w drodze na mundial

W niedzielę w Katarze rozpoczną się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Do turnieju zakwalifikowała się nasza drużyna. W czwartek biało-czerwoni wyruszyli w drogę na turniej. Reprezentacja Polski odleciała po godz. 14 z wojskowej częsci lotniska Okęcie w Warszawie. Rządowy samolot, którym polecieli sportowcy, był eskortowany przez myśliwce z bazy w Krzesinach.

"Nasi piłkarze już w drodze na Mistrzostwa Świata w Katarze. Do granicy eskortują ich polskie F-16. Powodzenia!" – napisał na Twitterze wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak. Minister dołączył zdjęcie samolotów.

twitter

Wielu internautom nie spodobał się fakt, że sprzęt polskiej armii, w dobie wojny za wschodnią granicą, jest wykorzystywany w tak błahy sposób. "Może jednak bardziej przydadzą się patrolując granice z Rosją, Białorusią i Ukrainą?" – pyta polityk Konfederacji Robert Winnicki.

Z kolei Patryk Słowik z Wirtualnej Polski spojrzał na sprawę z innej strony: "Czytam tweety oburzenia, że Błaszczak wywalił kasę na lot F-16 z reprezentacją Polski. Pytam zatem: a to nie jest tak, że piloci i F-16 i tak muszą polatać, więc teraz po prostu poleciały w kierunku, w którym lecieli piłkarze?".

Mundial w Katarze

Już 20 listopada rozpoczną się piłkarskie mistrzostwa świata 2022 w Katarze. Finał turnieju zaplanowano na 18 grudnia. Będzie to pierwszy mundial, który odbędzie się na Bliskim Wschodzie, pierwszy w kraju islamskim oraz pierwszy, który zostanie rozegrany jesienią. Wezmą w nim udział 32 drużyny. To również ostatni turniej, w którym wezmą udział 32 drużyny. Na następnych mistrzostwach w 2026 roku liczba drużyn zostanie powiększona do 48 reprezentacji.

W fazie grupowej Polacy zagrają z Meksykiem (22 listopada), Arabią Saudyjską (26 listopada) i Argentyną (30 listopada).

To również ostatni turniej, w którym wezmą udział 32 drużyny. Na następnych mistrzostwach w 2026 roku liczba drużyn zostanie powiększona do 48 reprezentacji.

Polska pokonuje Chile w ostatnim sprawdzianie przed mundialem

Reprezentacja Polski wygrała z Chile w ostatnim meczu przed mistrzostwami świata w Katarze. Rozgrywany na stadionie Legii Warszawa mecz nie zachwycił. Polacy pokonali gości z Ameryki Południowej 1:0 po golu Krzysztofa Piątka. Jednak zdaniem wielu komentatorów, gra Biało-Czerwonych pozostawiała wiele do życzenia. Z taką formą możemy mieć poważne problemy podczas mistrzostw świata w Katarze.

Czytaj też:

Bramkarz reprezentacji Polski: Mundial w Katarze będzie moim ostatnim