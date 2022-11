Sędzia został zawieszony, bo podważał status innego sędziego. Wraca do orzekania

Izba Odpowiedzialności Zawodowej SN wstrzymała w czwartek wykonanie uchwały Izby Dyscyplinarnej z 5 stycznia o zawieszeniu sędziego Krzysztofa Chmielewskiego z Sądu Okręgowego w Warszawie. Przypomnijmy, że Izba Odpowiedzialności Zawodowej zastąpiła zlikwidowaną na mocy noweli ustawy o Sądzie Najwyższym Izbę Dyscyplinarną. Nowela przygotowana przez Kancelarię Prezydenta miała przybliżyć Polskę do wypłaty środków z KPO. Tak się jednak nie stało, ponieważ Komisja Europejska domaga się głębszych zmian, m.in. w kontekście systemu dyscyplinarnego wobec sędziów.

Jak informuje serwis rp.pl, sędzia Chmielewski został odsunięty od orzekania w grudniu 2021 r. decyzją prezesa SO w Warszawie. Wszystko dlatego, że podważył legalność sędzi Agnieszki Stachniak-Rogalskiej, która nominację do sądu okręgowego dostała od nowej Krajowej Rady Sądownictwa. Sędzia na wniosek stron procesu wyłączył ją z orzekania w jednej ze spraw.

"Chmielewski nie orzekał od początku roku, bo decyzję prezesa SO zatwierdziła potem Izba Dyscyplinarna. Niezależnie od tego zastępca sędziowskiego rzecznika dyscyplinarnego Przemysław Radzik prowadzi w sprawie czynu sędziego Chmielewskiego postępowanie" – opisuje rp.pl.

Okazuje się, że Krzysztof Chmielewski jest jednym z zawieszonych sędziów, których nazwisko pojawia się w dyskusjach o wykonaniu przez Polskę kamieni milowych KPO.

Prof. Manowska: W toku jest proces organizacji "okrągłego stołu"

I prezes Sądu Najwyższego odniosła się do możliwości zorganizowania dyskusji w formie "okrągłego stołu" dla środowisk sędziowskich. Prof. Małgorzata Manowska mówiła na ten temat na antenie Polsat News. Przekazała, że prawdopodobnie dzień przed Wigilią dojdzie do "okrągłego stołu" z udziałem środowisk sędziowskich. – Ten proces jest w toku – odpowiedziała Manowska na pytanie o organizację rozmów. W ich czasie miałyby zostać poruszone tematy najważniejsze dla polskiego sądownictwa.

– Być może niedługo dojdzie do takiego "okrągłego stołu" i zobaczymy wtedy, czy nasi politycy w togach, którzy tak chętnie występują w mediach, usiądą do tego stołu i będą rozmawiać na tematy rzeczywiście ważne dla wymiaru sprawiedliwości w Polsce – wyjaśniała I prezes SN. Na pytanie, kiedy mogłoby dojść do takiego spotkania, odpowiedziała: – Myślę, że jeszcze w tym roku, być może dzień przed Wigilią.

