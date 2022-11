Listy do redakcji

Właśnie jestem po lekturze tekstu „Rewolucyjną zupą w van Gogha”. 27 października byłem w Hadze w Mauritshuis haus. Ilekroć tam jestem, idę spojrzeć na „Dziewczynę z perłą” i „Widok Delftu” Vermeera. „Dziewczyna z perłą” to mój ulubiony obraz, mam w domu kilka reprodukcji. Tego dnia miałem sporo czasu i po obejrzeniu innych obrazów do „Dziewczyny…” wracałem kilkukrotnie. Za ostatnim razem zauważyłem w drzwiach wejściowych na salę kilku mężczyzn, zachowywali się dziwnie, zaglądali na salę i wychodzili. Było to dziwne, ale dopiero potem okazało się, o co im chodziło.