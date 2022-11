Coś, o czym się nie mówi

Niepraktyczna pani domu II Widzę, że mają państwo sedes z półeczką – powiedział pan Z., wracając do salonu po chwilowej nieobecności na zebraniu towarzyskim.

Zapanowała skonfundowana cisza. – Z półeczką? To świetne, ale bardzo dzisiaj trudne do dostania. Już chyba takich nie produkują – odezwał się pan M. przy drugim końcu stołu. – Mój gastrolog mówi, że koniecznie trzeba mieć. Jak państwo to zdobyli? – zwrócił się do gospodarzy. Okazało się, że dla młodszych uczestników przyjęcia sprawa ­półeczki nie jest do końca zrozumiała, więc starsi pośpieszyli z objaśnieniem. Po czym rozmowa o sedesach potoczyła się wartko już bez zahamowań.