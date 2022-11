Znana aktorka: Kaczyński okropnie postrzega kobiety, deprecjonuje ich wartość

Nie milkną komentarze do niedawnej wypowiedzi prezesa PiS o "dawaniu w szyję" przez młode kobiety.

– Ja nie jestem zwolennikiem bardzo wczesnego macierzyństwa, bo kobieta też musi dojrzeć do tego, żeby być dobrą matką. Ale jak do 25. roku daje w szyję to, trochę żartuję, ale nie jest to dobry prognostyk w tych sprawach – powiedział Kaczyński podczas spotkania z sympatykami PiS w Ełku na początku listopada. Jego słowa wywołały polityczną burzę.

Figura w mocnych słowach o Kaczyńskim

O wypowiedzi prezesa PiS zapytana została aktorka Katarzyna Figura w rozmowie z serwisem Onet.

– Jarosław Kaczyński pokazał, jak okropnie postrzega kobiety, jak deprecjonuje ich wartość – stwierdziła artystka.

– Wystarczy trochę sięgnąć wstecz, by przypomnieć sobie, jak pogardzane, upokarzane, wyszydzane czy nawet bite na ulicach były strajkujące kobiety – podkreślała dalej Figura.

– To, co powiedział prezes partii rządzącej, jest dalszym ciągiem próby niszczenia kobiet w Polsce. To niedopuszczalne! – dodała aktorka.

Prezes PiS ponownie o alkoholu i kobietach

Kilka dni temu, podczas spotkania w Wadowicach,Kaczyński ustosunkował się do swojej głośnej wypowiedzi i alkoholu i kobietach.

Polityk tłumaczył, że został źle zrozumiany. – Kiedy powiedziałem, że młode dziewczęta, takie do 25 lat, piją tyle co ich rówieśnicy, a organizm mężczyzny i kobiety inaczej reaguje na alkohol, mężczyźni są tutaj dużo odporniejsi, to naprawdę nie chciałem nikogo urazić – zapewnił.

– Chciałem tylko powiedzieć pewną prawdę o pewnym szkodliwym zjawisku. Bo ja jestem głęboko za 100% równouprawnieniem kobiet i mężczyzn, we wszystkich dziedzinach życia, ale to nie oznacza, że kobiety mają udawać mężczyzn, a mężczyźni kobiety – powiedział.

Czytaj też:

Kaczyński szkodzi PiS-owi? Szokujący wynik sondażuCzytaj też:

"Kaczyński miał rację". Saryusz-Wolski: Spóźnione żale Schäublego