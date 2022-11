"Budowanie sobie niepoczytalności". Dziennikarka o wypowiedziach Kaczyńskiego

Eliza Michalik znana jest z kontrowersyjnych wypowiedzi. W maju dziennikarka tłumaczyła na przykład, że w obliczu empatycznej postawy Polaków wobec uchodźców z Ukrainy, PiS musiało wstrzymać się ze swoją antyeuropejską polityką.

Publicystka tłumaczyła wówczas, że "nie mając wyjścia, rząd PiS się przyczaił, licząc, że przytłoczeni inflacją i własnymi problemami Polacy osłabną w zapale, a na tym gruncie będzie można wrócić do starej śpiewki o Wołyniu i zacząć grać na antyuchodźczą nutę, co zapewne za moment partia Kaczyńskiego zacznie robić".

Michalik atakuje Kaczyńskiego

Tym razem, w krótkim nagraniu, które pojawiło się w mediach społecznościowych, Michalik komentuje działania prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. W ostatnich tygodniach lider PiS kontynuuje swój objazd po kraju, a wydarzenia z udziałem Kaczyńskiego są organizowane w ramach objazdu po kraju pod tytułem "Dobry Rząd Na Trudne Czasy".

Podczas wystąpień w kolejnych miastach z ust Kaczyńskiego padają mocne określenia dotyczące m.in. ideologii LGBT czy opozycji, które wywołując liczne komentarze.

– Moim zdaniem te wypowiedz mogą być budowaniem gruntu pod przyszłą niepoczytalność – tłumaczy Michalik na nagraniu.

– Nie czytałam nigdzie o takiej hipotezie, ale przyszło mi do głowy, że w związku z notowaniami Prawa i Sprawiedliwości, które są koszmarne, Kaczyński wie, że jeśli przeżyje, dożyje – bo już też jest wiekowy i pewnie w nienajlepsze kondycji psychofizycznej – do zwycięstwa opozycji, to będzie sądzony w sprawie karnej – podkreśla dalej dziennikarka.

– To co w tej chwili mówi jeżdżąc po Polsce, może być budowaniem sobie niepoczytalności, po prostu tej legendy pod przyszłe orzeczenie o niepoczytalność – przekonuje dalej Michalik.

