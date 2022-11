Kraśko nie wróci do "Faktów"? "W kuluarach mówi się..."

Ostatnie miesiące nie były łatwe dla Piotra Kraśki . W grudniu 2021 roku w mediach pojawiła się informacja, że dziennikarz został zatrzymany, podczas gdy prowadził samochód, pomimo, że nie miał do tego uprawnień. Został skazany na karę grzywny w wysokości 7,5 tys. złotych oraz otrzymał roczny zakaz prowadzenia pojazdów. Prokuratura odwołała się od tego wyroku, ale sąd go utrzymał. Jak poinformował "Super Express", od kilkunastu dni Piotr Kraśko może legalnie prowadzić samochód. – Termin zakazujący panu Piotrowi Kraśce prowadzenia pojazdu upłynął 7 października 2022 r., tj. rok od daty uprawomocnienia się wyroku Sądu Rejonowego w Łomży – taką informację tabloid uzyskał od sądu.

Wcześniej pojawiły się też doniesienia dot. unikania płacenia podatków przez dziennikarza. Portal tvp.info poinformował, że przez pięć lat swojej pracy w Telewizji Polskiej nie rozliczał się z fiskusem.

Powrót na antenę, ale nie do "Faktów"

Przy okazji wyborów połówkowych w USA, Kraśko poleciał do Stanów Zjednoczonych, skąd przygotowywał krótkie relacje do "Faktów". Dziennikarz wrócił już do kraju.

Kilka dni temu widzowie TVN24 oraz TVN24 BiS mieli okazję zobaczyć rozmowę Kraśki z ambasadorem USA w Polsce, Markiem Brzezińskim. Portal branżowy "Wirtualne Media" podał, że stacja rozważała ponoć wysłanie dziennikarza do Kijowa, lecz ostatecznie plany te nie doszły do skutku.

Według serwisu w najbliższym czasie to właśnie rozmowy ze znanymi gośćmi najprawdopodobniej będą należały do obowiązków Piotra Kraśki. Jak twierdzi informator serwisu, z czasem dziennikarz ma zacząć występować jako prowadzący "Faktów po faktach". Nie wiadomo, kiedy powróci do głównego wydania "Faktów".

Zdecydują widzowie?

"W kuluarach kolegiów newsowych mówi się, że Kraśko będzie teraz przeprowadzał wywiady z ważnymi postaciami życia publicznego. Potem zacznie ponownie prowadzić "Fakty po Faktach". Data nie jest jeszcze jednak znana. Na razie nic nie wiadomo o jego powrocie na główną antenę TVN" – mówi w rozmowie z "Wirtualnymi Mediami" reporter TVN24 pragnący zachować anonimowość.

Obecność Piotra Kraśki w "Faktach" ma zależeć od tego, jak widzowie zareagują na jego obecność w "Faktach po faktach".

