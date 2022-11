Relacje z UE, nowy rzecznik PiS. Rozpoczęło się spotkanie na Nowogrodzkiej

Zgodnie z planem, o godzinie 12, rozpoczęło się spotkanie komitetu politycznego Prawa i Sprawiedliwości. Jak relacjonują media, w spotkaniu udział wezmą m.in. premier Mateusz Morawiecki i prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Relacje Warszawa-Bruksela

Posiedzenie komitetu ma dotyczyć m.in. relacji Warszawy z Unią Europejską, w tym negocjacji ws. funduszy z Krajowego Planu Odbudowy.

Spór z Brukselą ws. funduszy z KPO ciągnie się już od wielu miesięcy. Dwa tygodnie temu doszło do spotkania ministra ds. europejskich Szymona Szynkowskiego vel Sęka z wiceszefową KE Verą Jourovą w sprawie wypłacenia Polsce funduszy z KPO.

Choć Polska realizuje kolejne "kamienie milowe", to wciąż nie wiadomo, kiedy popłyną do nas środki z Krajowego Planu Odbudowy. Jednocześnie Warszawa cały czas nie złożyła jeszcze pierwszego wniosku o wypłatę pieniędzy. Wniosek taki miał zostać złożony do końca października, jednak termin został zmieniony.

Spór o rzecznika partii

Podczas dzisiejszego spotkania prawdopodobnie zapadnie też decyzja ws. nowego rzecznika prasowego partii.

W związku z tym, że zostałem przewodniczącym sejmowej komisji spraw zagranicznych, zrezygnuję z funkcji rzecznika PiS – poinformował w ubiegłym tygodniu dotychczasowy rzecznik partii Radosław Fogiel. – Będę powoli przekazywał pałeczkę rzecznikowania – mówił polityk.

Media szybko podały, że prawdopodobnie następca Fogla zostanie Rafał Bochenek. Polityk ten, w 2015 roku zaangażował się w kampanię prezydencką Andrzeja Dudy organizując spotkania z kandydatem Prawa i Sprawiedliwości.

W środę "Gazeta Wyborcza" informowała jednak o "grze w PiS wokół obsady rzecznika partii". "Na odchodzącego Radosława Fogla słychać coraz więcej narzekań, a jego ewentualny następca Rafał Bochenek nie budzi entuzjazmu wszystkich" – czytamy.

