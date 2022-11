Radny PiS usłyszał zarzuty. Palił marihuanę w urzędzie

W środę 23 listopada radny i pracownik starostwa w Lubartowie (woj. lubelskie) został zatrzymany przez policję za posiadanie marihuany.

W trakcie interwencji policji stwierdzono, że 46-letni Krzysztof Ż. pracuje będąc pod wpływem środków odurzających. Funkcjonariusze przyłapali mężczyznę na "gorącym uczynku", kiedy ten palił marihuanę w łazience, w budynku urzędu.

– Przewieziony został do komendy powiatowej policji w Lubartowie, celem wykonania z nim dalszych czynności. Śledztwo prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Lubartowie – poinformowała sierżant sztabowa Jagoda Stanicka z Komendy Powiatowej Policji w Lubartowie.

Zarzuty i zakaz opuszczania kraju

Krzysztof Ż. usłyszał już zarzut posiadania znacznej ilości marihuany. Mężczyzna miał mieć przy sobie około 160 gramów narkotyku.

twitter

Jak podaje Radio Opole, mężczyzna przyznał się do zarzucanego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień.

W piątek media poinformowały, że – decyzją prokuratury w Lublinie – wobec mężczyzny zastosowano dozór policyjny, poręczenie majątkowe i zakaz opuszczania kraju.

Radny PiS, ale nie członek partii

Komentując sytuację Krzysztofa Ż., szef lokalnych struktur PiS w powiecie lubartowskim Andrzej Kardasz podkreśla, że zatrzymany urzędnik nie jest członkiem partii Prawo i Sprawiedliwość. – Natomiast jest członkiem klubu radnych PiS w Radzie Miasta Lubartów – tłumaczy Kardasz.

Jak podkreślił następnie szef lokalnych struktur PiS, gdyby Krzysztof Ż., należał do partii, to Kardasz wnioskowałby do szefa zarządu okręgu o jego wykluczenie z ugrupowania. – W tej sytuacji moja rola ogranicza się do kontaktu z szefem klubu radnych PiS w Radzie Miasta Lubartów, któremu będę rekomendował usunięcie Krzysztofa Ż. z szeregu klubu radnych PiS. Jestem już po konsultacjach z nim w tej sprawie. Jest tego samego zdania, co ja – dodał Kardasz.

Czytaj też:

"Państwo PiS w pigułce". Fogiel celnie punktuje BudkęCzytaj też:

Kaczyński wskazał słaby punkt PiS: To słabość naszej formacji, do której się przyznajemy