Specjalny dodatek w "Do Rzeczy". Od płynnej rzeczywistości do płynnej płci

Obrany przez wiele państw zachodnich kierunek zmian w procedurze prawnej zmiany płci, która ma być przede wszystkim tania, łatwa pod względem formalnym, szybka w realizacji i dostępna dla każdego bez ograniczeń wiekowych, przybliża nas coraz bardziej ku zasadniczemu pytaniu o pewność takiego prawa – pisze Weronika Kudła w artykule Prawne aspekty „zmiany płci"

Promowanie tranzycji to zbrodnia – podkreśla Walt Heyer, amerykański pisarz, który dokonał detranzycji i ostrzega przed niebezpieczeństwami „zmiany płci”.

Coraz więcej dzieci, również w Polsce, podważa nie tylko swoją orientację seksualną, lecz także płeć. Kto je do tego popycha? I dlaczego? – zastanawia się Zuzanna Dąbrowska w artykule Zmień płeć, będziesz fajny?

Jeszcze do niedawna żart o tym, że „chłop przebrał się za babę”, naprawdę śmieszył ludzi. A dziś już nawet wyrażenie „kobieta z brodą” straciło swoje dawne znaczenie. O ile kiedyś kobiety z brodą oglądało się w cyrkach, o tyle dziś można je oglądać na coraz większej liczbie stadionów i hal sportowych. Ale przecież świat sportu to dziś coś znacznie potężniejszego niż niegdysiejsze cyrki. Stanowi bowiem kolejne narzędzie do zmieniania świata – zauważa z kolei Krystian Kratiuk w artykule Sport w imię ideologii?