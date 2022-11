Helsińska Fundacja Praw Człowieka instruuje funkcjonariuszy SG, jak nie wykonywać rozkazów

Rok temu na granicy polsko-białoruskiej dochodziło do masowych prób nielegalnego forsowania granicy. Nielegalni imigranci z Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, którym Mińsk wydawał wizy turystyczne, przylatywali na Białoruś. Białoruskie służby kierowały ich pod granicę z Polską, gdzie pomagały w fizycznych atakach na polskich funkcjonariuszy. Dochodziło do prowokacji i niszczenia infrastruktury granicznej. W odpowiedzi polskie władze zdecydowały o budowie zapory z nowoczesnym systemem elektronicznym. Inwestycja pozwoliła na zahamowanie potoku migrantów, którymi posługiwał się Alaksandr Łukaszenka, aby uderzyć w nasze kraj.

Tymczasem środowiska lewicowo-liberalne cały czas przekonują, że polskie władze i funkcjonariusze łamią prawo, odsyłając migrantów spod granicy. Wielokrotnie działanie niezgodne z przepisami, ale także torturowanie przybyszów, zarzucała rządowi i funkcjonariuszom SG eurodeputowana KO Janina Ochojska.

Fundacja chce, by funkcjonariusz SG nie słuchali przełożonych

Teraz Helsińska Fundacja Praw Człowieka opracowała – jak czytamy na stronie internetowej organizacji – "krótki poradnik dotyczący obowiązku odmowy wykonania niezgodnego z prawem rozkazu przez funkcjonariuszy i funkcjonariuszki SG"

"Kryzys humanitarny na polsko-białoruskiej granicy trwa. W tym czasie, sądy wydały już szereg wyroków potwierdzających, że stosowany w większości przypadków sposób zawracania cudzoziemców do linii granicy z Białorusią, tj. bez zbadania ich indywidualnej sytuacji i bez wszczęcia wobec nich przewidzianych prawem procedur, jest niezgodny z przepisami prawa krajowego, unijnego i międzynarodowego. Sądy podkreślają, że także wobec cudzoziemców i cudzoziemek przekraczających granicę w sposób nieuregulowany muszą być wszczęte odpowiednie procedury" – przekonuje HFPCz.

"Obowiązek odmowy wykonania polecenia"

Fundacja de facto namawia funkcjonariuszy, aby odmawiali wykonywania rozkazów, czyli chronienia granicy. Wskazuje, że zawracanie migrantów jest nielegalne, a strażnicy, którzy tak postępują, powinni spodziewać się pociągnięcia do odpowiedzialności. "Poradnik jest elementem szerszej kampanii informacyjnej skierowanej do funkcjonariuszy i funkcjonariuszek SG, pełniących służbę na polsko-białoruskiej granicy. W ramach kampanii HFPC dociera do funkcjonariuszy z informacją prawną. HFPC deklaruje ponadto zapewnienie pomocy prawnej tym funkcjonariuszom i funkcjonariuszkom SG, których spotkają negatywne konsekwencje służbowe w związku z odmową wykonania niezgodnego z prawem rozkazu" – czytamy.

W poradniku zawarto m.in. informację o "obowiązku odmowy wykonania rozkazu lub innego polecenia łączącego się z popełnieniem przestępstwa".

Czytaj też:

Kolejny niespokojny dzień na granicy z Białorusią. SG publikuje raport