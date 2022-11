SN uchylił zawieszenie sędziego Tuleyi i nie zgodził się na jego zatrzymanie

Izba Odpowiedzialności Zawodowej nie wyraziła we wtorek zgody na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie do prokuratury sędziego Igora Tulei z Sądu Okręgowego w Warszawie. Niespodziewanie przywróciła też zawieszonego sędziego do orzekania.

– Uznajemy i stwierdzamy, że sędzia Igor Tuleya nie popełnił żadnego przestępstwa, kiedy dnia 18 grudnia 2017 r. zdecydował o jawnym prowadzeniu posiedzenia i dopuszczeniu do niego mediów. Sędzia działał w granicach i na podstawie prawa. Nie może być mowy, że w tej sprawie zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia czynu zabronionego – uzasadniła sędzia Małgorzata Wąsek-Wiaderek.

SN nakazał odwieszenie Tuleyi i przywrócenie go do pełnienia obowiązków służbowych, tym samym przywracając mu immunitet sędziowski oraz pełne wynagrodzenie.

Radio RMF zwraca uwagę, że sędziowie mieli zdecydować tylko w sprawie doprowadzenia Tulei do prokuratury, ale wyrok jest szerszy – nie dość, że rozstrzygnięto zażalenie na wcześniejszą decyzję o niedoprowadzeniu Tulei siłą do prokuratury, to także na nowo rozpatrzono całą jego sprawę.

Sprawa sędziego Igora Tulei ma związek z wydarzeniami z grudnia 2016 r., kiedy po zajęciu przez posłów opozycji sejmowej mównicy, obrady zostały przeniesione do Sali Kolumnowej. Tam posłowie Zjednoczonej Prawicy przegłosowali m.in. ustawę budżetową oraz ustawę dezubekizacyjną. Prokuratura zarzuca Tulei, że ujawnił dziennikarzom szczegóły postępowania przygotowawczego dotyczącego tamtych wydarzeń.