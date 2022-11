SN uchylił zawieszenie sędziego Tuleyi i nie zgodził się na jego zatrzymanie

Izba Odpowiedzialności Zawodowej nie wyraziła we wtorek zgody na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie do prokuratury sędziego Igora Tulei z Sądu Okręgowego w Warszawie. Niespodziewanie przywróciła też zawieszonego sędziego do orzekania.

– Uznajemy i stwierdzamy, że sędzia Igor Tuleya nie popełnił żadnego przestępstwa, kiedy dnia 18 grudnia 2017 r. zdecydował o jawnym prowadzeniu posiedzenia i dopuszczeniu do niego mediów. Sędzia działał w granicach i na podstawie prawa. Nie może być mowy, że w tej sprawie zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia czynu zabronionego – uzasadniła sędzia Małgorzata Wąsek-Wiaderek.

SN nakazał odwieszenie Tuleyi i przywrócenie go do pełnienia obowiązków służbowych, tym samym przywracając mu immunitet sędziowski oraz pełne wynagrodzenie.

Radio RMF zwraca uwagę, że sędziowie mieli zdecydować tylko w sprawie doprowadzenia Tuleyi do prokuratury, ale wyrok jest szerszy – nie dość, że rozstrzygnięto zażalenie na wcześniejszą decyzję o niedoprowadzeniu Tuleyi siłą do prokuratury, to także na nowo rozpatrzono całą jego sprawę.