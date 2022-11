Mentzen ogłosił nową nazwę partii KORWiN

"Partia KORWiN zmienia nazwę na Nowa Nadzieja" – napisał na Twitterze Mentzen.

Mentzen nowym prezesem

Zmiana nazwy ma związek ze zmiana lidera partii. 15 października odbył się kongres partii KORWiN. Dotychczasowy prezes Janusz Korwin-Mikke oddał stanowisko prezesa. Nowym szefem formacji został wybrany Sławomir Mentzen. Dotychczasowy wiceprezes uzyskał poparcie 92 proc. delegatów. I wiceprezesem kongres wybrał Konrada Berkowicza.

W zjeździe wzięli udział m.in. liderzy partii współtworzących Konfederację: prezes Ruchu Narodowego Robert Winnicki i prezes Korony Grzegorz Braun. Obecny był też pierwszy prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości Witold Tumanowicz i jeden z byłych liderów Kongresu Nowej Prawicy Przemysław Wipler.

Na początku kongresu prowadzący kongres Marcin Sypniewski zaznaczył, że pogłoski o tym, że KORWiN chce wyjść z Konfederacji, nie są zgodne z prawdą. – Pewne gadzie języki ostatnio pisały, że chcemy wyjść z Konfederacji. Pokażmy im, że to jest nieprawda. Bo poza tym, że jesteśmy członkami największej wolnościowej partii w Polsce i w naszej galaktyce, to jesteśmy członkami wielkiego projektu, jakim jest Konfederacja – zaznaczył Sypniewski.

Tyszka w Konfederacji

W połowie listopada szeregi partii wzmocnił Stanisław Tyszka. Sławomir Mentzen potwierdził to w rozmowie z Interią. Potwierdziły się zatem informacje, które jako pierwszy podawał portal Interia.

– W naszych rankingach jest w połowie stawki Konfederacji, więc jest nawet bardziej wolnościowy niż połowa koła. To doktor nauk humanistycznych, prawnik. Dlatego myślę, że będzie dobrym wzmocnieniem: zarówno partii KORWiN jak i Konfederacji. Formalnie Stanisław Tyszka wejdzie do partii KORWiN i wystartuje w naszych prawyborach – tłumaczył szef partii KORWiN.

Tyszka był obecny na ostatnim kongresie partii KORWiN, co niektórzy traktowali jak znak, że poseł zbliżył się do partii Sławomira Mentzena. – Od dłuższego czasu miał poglądy jak partia KORWiN. Dziwiło nas, że wytrzymuje u pana Kukiza, ale to jego problem – stwierdził Janusz Korwin-Mikke w rozmowie z portalem.

Jak przypomina Interia, drogi Tyszki z Kukiz'15 rozeszły się już wiele miesięcy temu, a poseł od dawna nie głosował zgodnie z innymi politykami z Kukiz'15.

