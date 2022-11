Kierwiński kontra Błaszczak. "Powiedziałem, żeby się nie wydzierał"

Już na początku obrad poseł KO Marcin Kierwiński złożył wniosek o przerwę i zwołanie konwentu seniorów, w celu uzupełnienia porządku obrad o informację ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka w sprawie propozycji Niemiec dotyczącej systemów Patriot dla Polski.

Kierwiński: Dlaczego nie chcecie bronić Polski?

– Sprawa dotyczy kwestii fundamentalnej. W tej kwestii nie powinno być miejsca na cyniczne gry, na fobie konkretnego człowieka – mówił polityk KO.

– Pani ministrze Błaszczak, najwyższy czas, żeby stanął pan na tej mównicy i wytłumaczył, dlaczego odrzucacie tą propozycję, dlaczego nie chcecie bronić Polski i polskiego nieba – tłumaczył dalej Kierwiński, zwracając się do szefa MON.

– Dzisiaj przed Sejmem stoi masa niemieckich limuzyn, kupujecie ich na potęgę, bo dotyczą one waszego komfortu i bezpieczeństwa, gdy sprawy dotyczą bezpieczeństwa Polaków, jesteście nadzwyczaj nieudolni, dlaczego? Panie ministrze, dlaczego działa pan wbrew polskiemu bezpieczeństwu – krzyczał z mównicy poseł. – Panie pośle Kaczyński, dlaczego szkodzicie Polsce? – pytał dalej polityk.

Błaszczak odpowiada posłowi KO

Kiedy tylko poseł Koalicji Obywatelskiej odszedł od sejmowej mównicy, głos zabrał szef resortu obrony, który odpowiedział na wątpliwości Kierwińskiego.

– Wysoki Sejmie, powiedziałem posłowi Kierwińskiemu, żeby się nie wydzierał dlatego, że przecież można rozmawiać kulturalnie – oświadczył na początku minister. – Chociaż takie apel w stosunku do państwa, jest wołaniem na puszczy – dodał szef MON.

– Ja rozumiem, że ta próba awantury z waszej strony to próba zatarcia wszystkich win, których się dopuściliście kiedy rządziliście do 2015, bo to wy osłabialiście Wojsko Polskie, poprzez likwidację jednostek wojskowych – podkreślił dalej minister obrony.

