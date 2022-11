Objazd Kaczyńskiego. Jakie miejscowości odwiedzi prezes PiS?

Objazd Polski w wykonaniu lidera partii rządzącej ma potrwać do końca tego roku i stanowić nie tylko spotkania z wyborcami, ale także okazję do rozeznania się w sytuacji terenowych struktur formacji. Podczas wystąpień z ust Jarosława Kaczyńskiego padają czasami dość mocne określenia. Na przykład podczas wrześniowego przemówienia w Stalowej Woli szef PiS stwierdził, że "Warszawa jest miastem bogatszym niż wiele stolic europejskich, ale dzieci z tego nie ma, a dzietność jest mniejsza niż we wschodniej Polsce".

Kaczyński oznajmił także, że obecnie w naszym kraju rodzi się "za mało dzieci", natomiast "jeśli utrzyma się taki stan, że kobiety do 25. roku życia piją tyle samo co ich rówieśnicy, to dzieci nie będzie". – Trzeba czasem powiedzieć otwarcie trochę gorzkich rzeczy. Jeżeli utrzyma się taki stan, że do 25. roku życia dziewczęta, młode kobiety piją tyle samo co ich rówieśnicy, to dzieci nie będzie. Bo pamiętajcie, że mężczyzna, żeby popaść w alkoholizm, musi pić nadmiernie przez 20 lat. Przeciętnie, bo to, oczywiście, jeden krócej, drugi dłużej; to zależy od cech osobniczych. A kobieta tylko dwa lat – mówił polityk.

Spotkania z wyborcami w weekend

W środę portal PolskieRadio24.pl podał, że kontynuując wizyty w nowych okręgach partyjnych, Jarosław Kaczyński odwiedzi w najbliższy weekend zachodnią Polskę. W sobotę, 3 grudnia prezes Prawa i Sprawiedliwości pojawi się w Legnicy i Zielonej Górze, w niedzielę zaś będzie w Nowej Soli i prawdopodobnie w Gorzowie Wielkopolskim.

Podczas spotkań z sympatykami i działaczami szef PiS podsumowuje ostatnich siedem lat rządów Zjednoczonej Prawicy, a także odnosi się do bieżącej sytuacji politycznej i gospodarczej w kraju. Wydarzenia mają też służyć mobilizacji lokalnych struktur partyjnych przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi.

