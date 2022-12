Makabryczne przesyłki do ukraińskich placówek. Nikołenko: Dwie trafiły do Polski

O sprawie informuje rzecznik ukraińskiego MSZ Ołeh Nikołenko

"Po zamachu terrorystycznym w Hiszpanii do ambasady na Węgrzech, w Holandii, Polsce, Chorwacji, Włoszech, konsulatów generalnych w Neapolu i Krakowie, konsulatu w Brnie przyszły zakrwawione przesyłki. W przesyłkach znajdowały się oczy zwierząt" – napisał rzecznik w mediach społecznościowych.

Przesyłki miały być przesiąknięte "substancją o charakterystycznym kolorze" i specyficznym zapachem. "Analizujemy sens tej wiadomości" – dodaje rzecznik.

Pracownicy placówki w Brnie zostali ewakuowani – informuje lokalna policja. Ewakuowano również pobliskie szkoły i budynki mieszkalne. Na miejscu pracują służby, które prześwietlają paczkę promieniami RTG.

Czeska policja apeluje do pracowników wszystkich placówek konsularnych w kraju, jak również firm produkujących elementu uzbrojenia o zachowanie czujności przy sprawdzaniu poczty.

Hiszpania: Seria przesyłek z bombami

To kolejny niepokojący incydent w ostatnich dniach. W środę w Madrycie doszło do wybuchu w ambasadzie Ukrainy. Do zdarzenia doprowadziła bomba, którą ukryto w jednej z przesyłek przekazanych placówce. O zdarzeniu poinformowało w komunikacie hiszpańskie ministerstwo spraw wewnętrznych.

Lokalna policja podaje, że jeden z członków personelu ambasady, który otworzył przesyłkę z pudełkiem, został lekko ranny, a następnie przewieziony do szpitala Nuestra Señora de América w hiszpańskiej stolicy. Według hiszpańskich mediów, raniony pracownik jest w stanie poruszać się sam, a jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Policja uruchomiła protokół antyterrorystyczny i otoczyła teren wokół ukraińskiej placówki.

W kolejnych dniach media informowały o następnych przesyłkach z bombami. Jedna z nich miała trafić do premiera Pedro Sancheza. "Zawartość koperty, która dotarła do Pedro Sancheza, była 'podobna' do przesyłki, która eksplodowała w ukraińskiej ambasadzie oraz przesyłki, którą wykryto w czwartek rano w jednej z baz hiszpańskich sił powietrznych" – opisuje rp.pl.

