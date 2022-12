Prezydent podpisał nowelizację kodeksu karnego

W piątek prezydent Andrzej Duda podpisał obszerną nowelizację kodeksu karnego przygotowaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Nowe przepisy zakładają zaostrzenie kar dla sprawców najcięższych przestępstw.

Celem ustawy jest dalsze ograniczanie przestępczości oraz ochrona istotnych wartości społecznych (życie, zdrowie, wolność seksualna) i zabezpieczenie społeczeństwa przed sprawcami szczególnie niebezpiecznych przestępstw.

Przeciwko zmiano w kk opowiedział się Senat. Jednak w głosowaniu z dnia 16 listopada posłowie odrzucili senackie weto stosunkiem głosów 229 do 206, przy 10 głosach wstrzymujących się.

Co zakłada nowelizacja

Nowelizacja zakłada m.in. zaostrzenie kar dla sprawców najcięższych przestępstw. Wprowadzono karę bezwzględnego dożywocia (bez możliwości ubiegania się o przedterminowe zwolnienie). Nowe przepisy likwidują także widełki 15-25 lat na rzecz wymiaru do 30 lat.

Co jeszcze zmieni się w kodeksie karnym? Podwyższono dolną granicę kary dla multirecydywistów. Zaostrzono kary dla sprawców przestępstw seksualnych (za gwałt na dziecku zamiast dotychczasowych 3-15 lat, będzie groziło od 5 do 30 lat pozbawienia wolności, zgwałcenie z ciężkim uszczerbku na zdrowiu: z 2-12 lat do 5-30 lat albo dożywocie) oraz dla sprawców szeregu innych przestępstw na tle seksualnym.

Podwyższono karę więzienia z 12 do 15 lat za rozbój, a do 20 lat – za rozbój z użyciem broni. Zwiększeniu górnej granicy kary z 15 do 20 lat ulegnie również przestępstwo umyślnego spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Duże zmiany czekają także kierowców. Nowelizacja zakłada konfiskatę auta dla kierujących pojazdem pod wpływem alkoholu powyżej 1,5 promila.

Wprowadzono także kwalifikację dla szeregu nowych przestępstw: zlecenie zabójstwa (2-15 lat), uchylanie się od naprawienia szkody (3 miesiące - 5 lat), wymuszenie poprzez szantaż (1-10 lat, dzisiaj inny typ max 3 lata). Zmiany w przepisach pozwolą także surowiej karać skazanych za afery gospodarcze oraz łapówki.

